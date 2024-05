Solana News: SOL-Token explodiert über 20 % in einer Woche - jetzt in Solana-Meme-Coins investieren?

Solana hat einen durchaus volatilen Monat durchlebt, denn zwischenzeitlich fiel der SOL-Preis sogar auf ein Niveau von 120 US-Dollar herunter. Doch gerade in der vergangenen Woche konnte sich der Kurs wieder merklich erholen. Ein Grund dafür: Der Hype rund um die Solana-Meme-Coins scheint wieder entfacht worden zu sein. Dies lässt sich unter anderem auch daran festmachen, dass Dogwifhat (WIF) und BOOK OF MEME (BOME) wieder 25 % an Kursgewinnen innerhalb von sieben Tagen erhalten haben.

Doch ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen, um in den SOL-Token zu investieren? Oder sollten Krypto-Anleger lieber ein Auge auf die verschiedenen Solana-Meme-Coins werfen?

Solana Kurs mit stetigem Anstieg seit einer Woche

Es spricht vieles dafür, dass der SOL-Token und das gesamte Solana-Ökosystem wieder einen starken Aufwind erleben. So reicht schon ein Blick auf den Kurs der vergangenen Woche (siehe Bild unten), um einen klaren, anhaltenden Aufwärtstrend zu erleben. So konnte Solana in den letzten sieben Tagen um 20,76 % an Wert gewinnen und wird somit zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels zu einem Preis von 156,98 US-Dollar gehandelt. Dies ist ein recht ordentlicher Anstieg - gerade im Vergleich zum Preis von 119,60 US-Dollar, der erst am 01. Mai erreicht wurde.

Der Solana (SOL) Kurs der vergangenen sieben Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Trotz dieser bullischen Veranlagung ist Solana allerdings auch weiterhin noch weit vom bisherigen Allzeithoch entfernt. Dieses liegt aktuell bei 259,96 US-Dollar und wurde bereits im November 2021 erreicht. Damals spielte das Bitcoin-Halving und der damit verbundene Bullenmarkt eine wichtige Rolle, da dieser sowohl den SOL-Token als auch viele weitere Altcoins merklich zu neuen Höhen pushen konnte. Allerdings scheint es aktuell noch so, als ob dieser Push durch das Bitcoin-Halving, das erst Ende April erneut stattgefunden hatte, auf sich warten lässt.

So deutet viel darauf hin, dass der aktuelle Kursanstieg des SOL-Tokens auf den erneuten Hype rund um die Meme-Coins zurückzuführen ist, die im Solana-Ökosystem angesiedelt sind. Allen voran konnte Dogwifhat (WIF) in der vergangenen Woche ein Plus von über 30 % erzielen und gehört damit zu den stärksten Gewinnern am aktuellen Krypto-Markt. Selbst der BOME-Token - ebenfalls ein Solana-Meme-Coin - legte um über 25 % zu.

Lohnt sich der Kauf von Solana?

Eine aktuelle Solana Prognose ist recht schwierig, denn trotz des aktuellen Aufwindes zeigt sich der gesamte Krypto-Markt in einer Konsolidierungsphase, die auch noch länger anhalten könnte. Klar ist allerdings, dass der Meme-Coin-Hype noch lange nicht am Ende angelangt ist. So erklärte erst kürzlich der Daten-Aggregator CoinGecko in einem Artikel, dass im ersten Quartal 2024 keine andere Krypto-Sparte so hohe Gewinne erzielen konnte wie die Meme-Coins.

Selbst, wenn der Krypto-Markt noch etwas brauchen sollte, bevor der Effekt des aktuellen Bitcoin-Halvings tatsächlich Auswirkungen hat, könnte Solana im Zuge eines weiteren Meme-Coin-Trends durchaus zu neuen Höhen aufsteigen. Langfristig betrachtet dürfte der SOL-Token also durchaus in der Lage sein, ein neues Allzeithoch zu erreichen. Ob dies allerdings noch dieses Jahr stattfindet, ist fraglich.

Für kommende Preisanstiege spricht allerdings das immer größer werdende Handelsvolumen der Solana-Blockchain. Wie CoinGecko bereits Ende April berichtete (siehe Tweet oben), konnte sich Solana zum zweitgrößten Krypto-Netzwerk aufschwingen und sich einen satten Marktanteil von 21,3 % sichern.

Wer nicht direkt in Solana investieren möchte, der könnte stattdessen einen Blick auf die zahlreichen Meme-Coin-Projekte werfen, die auf der Blockchain basieren. Dabei könnte es sich sogar lohnen, abseits der bereits etablierten Kryptowährungen zu suchen, denn in der jüngsten Vergangenheit konnten gerade Solana-Meme-Coins durchstarten, die zuvor noch vollkommen unbekannt waren. Gerade BOOK OF MEME (BOME) ist das Paradebeispiel für einen solchen Krypto-Token, aber auch Smog (SMOG) wurde kurzfristig zur am schnellsten wachsenden Kryptowährung am Markt. Mit etwas Geschick und Glück können also durchaus hohe Renditen locken.

Sealana durchbricht Marke von 250.000 US-Dollar

Ein weiteres Solana-basiertes Projekt, das bereits auf Social Media auf sich aufmerksam machen konnte, ist Sealana (SEAL). Dieser Meme-Coin hat erst vor wenigen Tagen mit dem Vorverkauf begonnen, doch schon jetzt konnten über 269.000 US-Dollar gesammelt werden. Dies zeigt das große Interesse der Anleger an neuen Solana-Projekten.

Doch was genau steckt eigentlich hinter Sealana? Der Name ist eine klare Anspielung auf Slothana (SLOTH) - einem weiteren Solana-Meme-Coin, der erst vor kurzem seinen erfolgreichen Presale beenden konnte. Auch die Art und Weise, wie der SEAL-Token erworben werden kann, ist dabei recht ähnlich aufgebaut.

Interessierte Investoren können Sealana einfach über die offizielle Webseite kaufen. Hierzu muss zunächst die eigene Solana-Wallet durch das Widget angebunden werden, bevor dann die gewünschte Anzahl an SOL-Token versendet werden kann. So erhalten Anleger pro transferierten Coin satte 6.900 SEAL-Token. Allerdings werden diese Meme-Coins erst zum offiziellen Launch versendet, der bisher noch nicht bekannt gegeben wurde. Entsprechende Informationen werden erst zu einem späteren Zeitpunkt auf der Webseite oder den Social-Media-Kanälen des Projekts veröffentlicht. Es lohnt sich also, schon jetzt dem offiziellen X-Account zu folgen und sich über regelmäßige Updates informieren zu lassen.

