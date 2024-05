Radisson Mining Resources Inc. veröffentlichte die Bohrergebnisse und die Beschleunigung des laufenden Bohrprogramms mit der Mobilisierung eines zweiten Bohrgeräts auf dem zu 100% unternehmenseigenen Goldprojekt O'Brien, das sich entlang der Verwerfung Larder Lake Cadillac auf halbem Weg zwischen Rouyn-Noranda und Val-d'Or in Quebec, Kanada, befindet.



Radisson ist ein Goldexplorationsunternehmen, das sich auf sein Projekt O'Brien im Bergbaugebiet Bousquet-Cadillac entlang der weltberühmten Larder-Lake-Cadillac-Verwerfung in Abitibi (Québec) konzentriert. Im Bousquet-Cadillac Mining Camp wurden in den letzten 100 Jahren mehr als 25.000.000 Unzen Gold gefördert. Das Projekt beherbergt die ehemalige Mine O'Brien, die während ihrer Produktionsphase als Québecs größter Goldproduzent galt.



Highlights der Bohrungen sind:



? Bohrloch OB-23-286: 9,70 g/t Gold über 4 Meter ? Bohrloch OB-23-289: 6,54 g/t Gold über 4,5 Meter, einschließlich 10,02 g/t Gold über 2,2 Meter ? Bohrloch OB-24-305: 6,40 g/t Gold über 4 Meter



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

