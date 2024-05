Neben dem Debüt des EV3 Ende Mai will Kia in diesem Jahr auch einen neuen EV6 mit aufgefrischtem Design vorstellen. Der aktuelle EV6 wurde im März drei Jahre alt und soll 2024 in den Ruhestand gehen, wenn das überarbeitete Modell in den Verkauf geht. Dass auch technisch Hand angelegt wird, ist wahrscheinlich, aber nicht bestätigt. Der Kia EV6 ist das erste reine Elektroauto des südkoreanischen Automobilherstellers. Mit seiner 800-Volt-Schnellladefunktion, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...