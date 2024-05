Airbnb zeigt beeindruckende Wachstumstrends, die Anleger aufhorchen lassen. Analysten haben das Wachstum des Kapitals und die damit verbundenen steigenden Kapitalrenditen (ROCE) des Unternehmens untersucht und festgestellt, dass Airbnb innerhalb der letzten fünf Jahre seinen ROCE auf 14% steigern konnte, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 9,5% liegt. Diese Entwicklung ist ein Anzeichen dafür, dass das Unternehmen fortlaufend in gewinnbringende Initiativen reinvestiert - ein Kennzeichen von Unternehmen, die ihre Bewertung am Markt vervielfachen können.

Vorhersage der zukünftigen Leistung

Angesichts der hervorragenden vergangenen Leistung wird mit Spannung auf die Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal 2024 am 8. Mai geblickt. Erwartet wird ein Umsatzwachstum von 12-14% im Jahresvergleich und eine Zunahme bei Buchungen von Übernachtungen und Erlebnissen [...]

