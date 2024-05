© Foto: ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar - picture alliance



Der Hersteller von wasserstoffbetriebenen LKWs hat am Dienstagmittag sein Quartalsergebnis präsentiert. Das ist vor allem beim Umsatz ernüchternd ausgefallen.Der einst von Anlegern gefeierte Hersteller von Nutzfahrzeugen, die mit Brennstoffzellen betrieben werden, hat am Dienstag Einblick in seine Geschäftszahlen gegeben. Die dürften allerdings kaum für Euphorie sorgen. Umsatzerwartung um die Hälfte unterboten Zwar traf Nikola beim Ertrag die Erwartungen der Analysten, die auf einen Verlust von -0,09 US-Dollar pro Aktie getippt hatten. Das entspricht insgesamt einem Nettoverlust in Höhe von 147,7 Millionen US-Dollar, womit immerhin eine Reduzierung der Verluste gegenüber dem …