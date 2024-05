Shanghai (ots/PRNewswire) -Geely wird die KI-Trainings- und Validierungslösung von Foretellix verwenden, um die Entwicklungskosten zu senken, die Sicherheit zu erhöhen und die Markteinführungszeit zu verkürzenGeely (https://www.geely.com/), ein großer chinesischer Automobilhersteller, und Foretellix (https://www.foretellix.com/), ein führender Anbieter von sicherheitsorientierten V&V-Lösungen für autonome Fahrzeuge, kündigten heute eine strategische Partnerschaft an, um den sicheren, großflächigen Einsatz von autonomen Fahrzeugen zu ermöglichen und gleichzeitig die Forschungs- und Entwicklungskosten von Geely zu senken und die Entwicklungseffizienz zu steigern.Foretellix und Geely werden zusammenarbeiten, um die Foretify -Plattform von Foretellix in die Entwicklungs- und V&V-Flows und den fortschrittlichen Simulator von Geely zu integrieren. Die Foretify-Plattform wird eine effiziente synthetische Datengenerierung für KI-Training, automatisierte szenariobasierte virtuelle Tests, groß angelegte Fehlersuche, Leistungs- und KPI-Bewertung sowie ODD-Abdeckungsmessung ermöglichen. Die Plattform wird verwendet, um die Fahrprotokolle von Geelys Testfahrzeugen automatisch zu analysieren und zahlreiche Variationen in der virtuellen Simulation wiederzugeben, und so den Nutzen der Testfahrten zu maximieren."Die Foretellix-Lösung wird den Entwicklungs- und Validierungsprozess von Geely beschleunigen und verbessern", sagte Herr ChuanHai Li, Vizepräsident von Geely Research and Development. "Auf diese Weise können wir eine ordnungsgemäße ODD-Abdeckung sicherstellen, unbekannte Ausnahmefälle schnell erkennen und effizienter beheben. Unsere Partnerschaft mit Forerellix wird für Geelys Bestreben, die Sicherheitsherausforderungen zu überwinden und autonome Fahrzeuge schneller auf den Markt zu bringen, entscheidend sein.""Wir sind begeistert über die Partnerschaft mit Geely", sagte Ziv Binyamini, CEO und Mitbegründer von Foretellix. "Wir freuen uns darauf, mit Geely zusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, ihre Strategie für sichere, effiziente und kostengünstige Autonomie zu beschleunigen."Über GeelyGeely, eine wegweisende Kraft in der Automobilindustrie, definiert die Zukunft der Mobilität weiterhin durch Innovation und Engagement für Exzellenz neu. Geely wurde 1986 gegründet und hat sich zu einem weltweit führenden Unternehmen in der Automobilherstellung entwickelt, das für seine Spitzentechnologie, sein zukunftsorientiertes Design und sein Engagement für Nachhaltigkeit bekannt ist. Mit einem vielfältigen Portfolio, das Elektro-, Hybrid- und traditionelle Fahrzeuge umfasst, bleibt Geely an der Spitze der Automobilrevolution, prägt die Art und Weise, wie wir fahren, und inspiriert eine neue Ära von Transportlösungen.Über ForetellixForetellix ist der führende Anbieter von sicherheitsgesteuerten und V&V-Lösungen für automatisierte Fahrsysteme und ADAS. Die Foretify-Plattform von Foretellix hilft Kunden aus der Automobil-, LKW- und Bergbaubranche dabei, die Sicherheit zu gewährleisten, die Entwicklungskosten zu senken und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Foretellix hat seinen Hauptsitz in Israel und Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.foretellix.com.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1977129/Foretellix_Logo.jpgAnsprechpartner für die Medien:George Gilesmarketing@foretellix.com (mailto:Marketing@foretellix.com)View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/foretellix-und-geely-arbeiten-zusammen-um-die-entwicklung-von-autonomen-fahrzeugen-zu-beschleunigen-302138277.htmlPressekontakt:+1-707-440-9739Original-Content von: Foretellix, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130899/5774649