Die Walt Disney-Aktie steht nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen unter Druck und fällt an das Dow Jones-Ende. Der Unterhaltungskonzern kann zwar die Verluste in der Streaming-Sparte begrenzen und die Jahresprognose anheben, enttäuscht jedoch im abgelaufenen Quartal mit den Nutzerzahlen für Disney+.Walt Disney hat im Q2 1,21 Dollar je Aktie verdient und damit die Schätzungen von 1,12 Dollar geschlagen. Außerdem hebt der Konzern die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr an: Das Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...