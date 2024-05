Mladá Boleslav (ots) -› Škoda Auto stellt 45 Fahrzeuge bereit, darunter den neuen Kodiaq und Superb sowie den aufgewerteten vollelektrischen Enyaq› Der tschechische Autohersteller unterstützt das Turnier seit 1993 ununterbrochen als offizieller Hauptsponsor› Die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2024 findet vom 10. bis 26. Mai in der Tschechischen Republik stattŠkoda Auto unterstützt die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in diesem Jahr zum 31. Mal als offizieller Hauptsponsor. Der Automobilhersteller tritt zudem als offizieller Mobilitätspartner auf und stellt während des Turniers, das vom 10. bis zum 26. Mai in der Tschechischen Republik stattfindet, eine Flotte von 45 Fahrzeugen zur Verfügung. Sie umfasst auch die neuen Generationen des Kodiaq und des Superb Combi sowie Exemplare des vollelektrischen Enyaq Coupé RS (Škoda Enyaq Coupé RS 250 kW (340 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 14,8 - 20,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A). Diese Modelle zeigt Škoda im Umfeld der beiden Spielstätten in Prag und Ostrava gemeinsam mit dem Enyaq Coupé Respectline. Vor Ort lädt Škoda Auto zudem Zuschauer ein, ihr Hockeytalent im Rahmen verschiedener Aktivitäten unter Beweis zu stellen. Darüber hinaus ermöglicht der Hersteller allen Fans, auf digitalem Wege tief in das Spielgeschehen einzutauchen.Martin Jahn, Škoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, sagt: "Die Partnerschaft zwischen der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft und Škoda Auto reicht bis 1993 zurück, auch deshalb genießt das diesjährige Event eine ganz besondere Bedeutung für uns. Nach neun Jahren kehrt das Turnier in die Heimat von Škoda Auto zurück. 2015, als die Veranstaltung zuletzt hier gastierte, markierte sie mit 741.000 Fans einen Rekord. Darüber hinaus fielen auch die Fernsehzuschauerquoten höher aus als jemals zuvor, mehr als eine Milliarde Menschen schalteten weltweit ein. Vor dem Hintergrund dieser Bedeutung und der Begeisterung für den Nationalsport der Tschechischen Republik freuen wir uns darauf, den Fans eine unvergessliche Erfahrung zu bieten, sowohl live als auch digital."Rekordbrechende Partnerschaft seit 1993Škoda Auto unterstützte die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft bereits 1992 zum ersten Mal, damals noch als Mobilitätspartner. Bereits im darauffolgenden Jahr stieg der Automobilhersteller zum offiziellen Hauptsponsor des Turniers auf - und blieb es seitdem ununterbrochen. Die tschechische Marke unterstützt die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft damit bereits zum 31. Mal in Folge und hält somit den Guinness Weltrekord für das längste Hauptsponsoring einer Weltmeisterschaft in der Geschichte des Sports. Das diesjährige Turnier findet vom 10. bis 26. Mai in Prag und Ostrava statt. Während der Spiele präsentiert Škoda Auto sein Logo im Mittelkreis der Eisflächen sowie seine Fahrzeuge in den Arenen und an verschiedenen Standorten rund um die Stadien. Zusätzlich fertigt der Autohersteller erneut eine von Škoda Design entworfene Glastrophäe für den wertvollsten Spieler des Turniers, der unmittelbar nach dem Finale am 26. Mai ausgezeichnet wird.Schneller Sport, dynamische FlotteMit der bereitgestellten Flotte kann die Turnierorganisation während des Events auf insgesamt 45 Škoda Fahrzeuge wie das vollelektrische Enyaq Coupé RS, den Kodiaq der jüngsten Generation und den ebenfalls neuen Superb Combi zurückgreifen. Alle Wagen erhalten ein spezielles WM-Design. Einzelne Exemplare dieser Modelle stellt Škoda zudem an verschiedenen Standorten rund um die WM-Spielstätten in Prag und Ostrava aus. Auch das Enyaq Coupé Respectline gehört zum Aufgebot. Mit seinem außergewöhnlichen Außen- und Innendesign zelebriert es die Škoda Auto Grundwerte Diversität, Gleichheit, Fairness und Inklusion.Mit Škoda Auto die Weltmeisterschaft erlebenŠkoda Auto lädt Eishockey-Fans über seine 'Game On'-Kampagne dazu ein, ihre Begeisterung für die Weltmeisterschaft dieses Sports miteinander zu teilen. Hierfür hat der Autohersteller zum Beispiel an beiden Spielorten Fan-Zonen eingerichtet, in denen Besucher ihre Eishockey-Fähigkeiten unter Beweis stellen und die Spiele gemeinsam mit anderen Fans genießen können. Verschiedene Škoda Wettbewerbe bieten zudem die Chance, Škoda Trikots und andere Preise zu gewinnen.Škoda Auto ist exklusiver Partner der offiziellen IIHF App, die umfangreiche Hintergrundinformationen und aufschlussreiche Statistiken zum Turnier und den einzelnen Partien liefert. Der Live-Ticker mit Tor-Benachrichtigungsfunktion hält die Fans auch unterwegs immer auf dem Laufenden.