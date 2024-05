Nach dem Sprung über 18.200 Punkte ist ein neues Allzeithoch für den Deutschen Aktienindex nur noch eine Frage der Zeit. Auslöser für den Stimmungsumschwung und der jüngsten Rally war ganz eindeutig der schwächere US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag. Die Sorgen der Investoren vor einer weiteren Zinserhöhung statt einer Zinswende wegen einer sich überhitzenden Wirtschaft sind wie weggeblasen. In dieses Bild passt auch die jüngste Veröffentlichung des US Economic Surprise Index hin, der in den negativen Bereich gedreht und auf den niedrigsten Stand seit über einem Jahr gefallen ist.

So schnell wie sich die Stimmung an der Börse drehen kann, könnte sich der Markt auch bald schon wieder über eine Rezession in den USA Gedanken machen. Noch aber gefallen den Anlegern die Anzeichen für eine Verlangsamung der Wirtschaft in den USA und die Vorstellung, dass die Fed so früher als später eine Lockerung vornehmen kann.

Als Fazit bleibt, dass der Markt in diesem Jahr die Fähigkeit bewiesen hat, sich auf zwei verschiedene Narrative einzulassen. Ende vergangenen Jahres hieß es noch: Eine sanfte Landung der US-Wirtschaft steht bevor, die Zinsen werden sinken. Ergebnis war, dass die Indizes stiegen. In den vergangenen zwei Monaten hieß es dann, die US-Wirtschaft läuft heiß, sodass die Zinssenkungen verschoben werden, aber die Gewinne der Unternehmen stark sind und auch hier stiegen die Kurse.

Die Anleger hatten in letzter Zeit auch viel Grund zur Nervosität, von der hartnäckig anhaltenden Inflation bis hin zu den eskalierenden Spannungen im Nahen Osten und dem Krieg in der Ukraine. Nichts davon konnte allerdings den übergeordneten Trend bislang beenden.

