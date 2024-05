2023 kehrte der größte Tech-Konzern Chinas wieder zu zweistelligem Wachstum zurück. Tencent besitzt zwei der größten Social-Media-/Messaging-Apps in China: WeChat und QQ. Der Trigger liegt in der Online-Werbung. Umsatzplus hier 2023 + 23 %. Rd. 28 Mrd. $ freier Cashflow stehen gegen 434 Mrd. $ Börsenwert (6,5 % FCF-Marge). Dazu kommt ein Beteiligungsportfolio, das rund ein Drittel des Börsenwertes abdeckt. Ab 2025 wird Tencent zudem nettoschuldenfrei sein.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 19.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Yen-Absturz- Konjunkturelle Zuversicht in der Eurozone erholt sich- HUGO BOSS wurde in den Keller geschickt- IT-Gigant im Hintergrund- Lupe: ChinaBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info