Bad Soden (ots) -Messer, der weltweit größte Spezialist für Industrie-, Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz, hat einen Vertrag zur Übernahme der EKU Elektronik GmbH unterzeichnet. EKU ist auf die Entwicklung und Herstellung von elektronischen Produkten in den Bereichen Beatmung, Anästhesie, Gastherapie und medizinische Messtechnik spezialisiert. "Die Übernahme von EKU unterstützt unser Ziel auch im Bereich der NO-Therapie ein unabhängiger Anbieter von Komplettlösungen zu werden", erklärt Adolf Walth, Executive Vice President Sales & Marketing Europe von Messer.Bisher fokussierte sich Messer auf die Erzeugung von Stickstoffmonoxid (NO) als Arzneimittel. Diese erfolgt für den europäischen Markt in Österreich. Durch die Übernahme von EKU können nun auch die Dosiergeräte für NO-Therapien produziert und vermarktet werden. Messer wird seine eigenen Vertriebswege um das vorhandene Netzwerk von EKU ergänzen. Dies ermöglicht dem Unternehmen seine Komplettlösungen international im Gesundheitswesen anzubieten.Pressekontakt:Diana BussSenior Vice President Corporate CommunicationsTel.: +49 2151 7811-251Mobil: +49 173 540 5045E-Mail: communications@messergroup.comAngela GiesenManager CommunicationsTel.: +49 2151 7811-331Mobil: +49 174 328 1184E-Mail: communications@messergroup.comOriginal-Content von: Messer SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152902/5774663