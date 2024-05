© Foto: adobe.stock.com



Im Vergleich zu Gold sieht Silber aus charttechnischer Sicht sogar noch etwas interessanter und vielversprechender aus. Startet Silber womöglich bereits in Kürze in Richtung 30 US-Dollar durch?Der bei Gold und Silber zuletzt zu beobachtende Rücksetzer hat mittlerweile an Schwung verloren. Die Suche nach einem tragfähigen Konsolidierungsboden geht in die entscheidende Phase. Dabei könnte der nächste Aufwärtsimpuls über die Marke von 30 US-DOllar führen. Greenback als Katalysator In den letzten Handelstagen ließ der Druck vom Devisenmarkt etwas nach. Der US-Dollar schwächelte, was sich unter anderem im deutlichen Rücksetzer des US-Dollar-Index widerspiegelte. Mit Blick auf den US-Dollar-Index …