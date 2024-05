Ethereum stürzt ab, während WienerAI explodiert: SEC-Entscheidung treibt Kryptomarkt in Turbulenzen

Die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC hat kürzlich eine Entscheidung über die Zulassung des Spot Ethereum ETF von Invesco Galaxy verschoben. Diese Verzögerung verursacht weiterhin Unsicherheit auf dem Markt für Kryptowährungen. Ursprünglich im Oktober des vergangenen Jahres eingereicht, sollte der ETF es institutionellen Anlegern ermöglichen, direkt in Ethereum zu investieren, indem der tatsächliche Preis von Ether abgebildet wird.

Ethereum ETF decision postponed to July. In my opinion this ETF can be a trigger for a big altseason pic.twitter.com/34gX4Rr6Oc - Ted (@TedPillows) May 7, 2024

Der Antrag, der im November im Bundesregister veröffentlicht wurde, sieht vor, dass Invesco als Sponsor und Galaxy Digital als Ausführungsagent fungieren. Diese sind dafür verantwortlich, Ethereum zu verkaufen, um die Kosten des Trusts zu decken.

SEC braucht noch Zeit

Die SEC betonte jedoch die Notwendigkeit, zusätzliche Zeit für die gründliche Prüfung der Einwände und des vorgelegten Regeländerungsantrags zu haben und gewährte somit weitere 60 Tage für eine endgültige Entscheidung, die nun bis spätestens 5. Juli 2024 erwartet wird.

Diese Maßnahme der SEC ist nicht die erste ihrer Art; auch andere Vermögensverwaltungsgesellschaften wie Blackrock haben ähnliche Verzögerungen erlebt. Die wiederholten Aufschübe werfen ein ungünstiges Licht auf die Zulassung von Spot ETF-Produkten in der Krypto-Community und tragen zu einer anhaltenden Unsicherheit bei.

Während Ethereum dadurch weiter kaum im Kurs steigt, erlebt der Ethereum basierte Token WienerAI eine hohe Nachfrage für seinen KI-Presale.

Hier zu WienerAI und mehr über die KI Utilities erfahren.

Erreichter Meilenstein bei 1 Million Dollar, Quelle: https://wienerdog.ai/de

Mischung aus Hund, Wurst und KI

WienerAI, das man treffenderweise als das kryptoökonomische Pendant eines treuen, wenn auch virtuellen Dackels bezeichnen könnte, revolutioniert die Welt des Krypto-Handels mit einem Schuss Humor und innovativer Technik. Dieser Memecoin und gleichzeitig fortschrittliche Handelsbot vereint künstliche Intelligenz mit der treuherzigen Loyalität eines Hundes und den unermesslichen Möglichkeiten des Kryptohandels. Das besondere an WienerAI ist seine Fähigkeit, auf spielerische Weise den Markt zu analysieren und so selbst Einsteigern im Kryptohandel einen Vorteil zu verschaffen.

Technische Neuerung sollen Vorteile für Trader bringen

WienerAI schreibt sich auf seine Fahne, den Krypto-Handel nicht nur zu erleichtern, sondern regelrecht zu revolutionieren. Hier einige seiner cleveren KI-Funktionen, die sowohl Neulingen als auch erfahrenen Tradern das Leben leichter machen:

1. KI-gesteuerte Marktprognosen: Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Kristallkugel, die Finanzmärkte lesen kann. WienerAI's Algorithmen sind wie diese Kristallkugel, nur basierend auf maschinellem Lernen. Der Bot analysiert riesige Mengen an Marktdaten und zieht daraus Schlüsse, um die wahrscheinlichsten Preisbewegungen vorherzusagen. Diese Einsichten helfen Nutzern, einen Schritt voraus zu sein, indem sie Kauf- oder Verkaufsentscheidungen treffen, bevor der große Schwung einsetzt.

2. Intuitive Bedienung: Trotz seiner umfangreichen Technologie präsentiert sich WienerAI mit einer Oberfläche, die jeder bedienen kann. Benutzer müssen lediglich ihre Fragen in den Bot tippen - etwa zu möglichen Investitionen - und erhalten prompt eine durchdachte Analyse zurück, basierend auf der neuesten Marktintelligenz.

3. Automatischer Währungstausch: WienerAI macht das Wechseln zwischen Kryptowährungen so einfach wie das Wechseln von Socken. Sobald eine attraktive Handelsgelegenheit identifiziert ist, führt der Bot Sie flink durch die besten Angebote verschiedener dezentralisierter Börsen, um sicherzustellen, dass Sie den besten Preis bekommen, bevor sich der Markt wieder dreht.

4. Front-Running-Schutz: In einer Welt, in der Sekunden über Gewinne entscheiden, schützt WienerAI seine Nutzer vor sogenannten MEV-Attacken. Diese MEV-Bots, die versuchen, Ihre Trades zu überholen und Ihren Gewinn zu schmälern, haben gegen WienerAI's blitzschnelle Reaktionen keine Chance.

Beispiel eines Front Running Bot, hier musste der Käufer (in der Mitte) durch den Bot 30% teurer kaufen, Quelle: www.dextools.io

Hier zur WienerAI und in Presale Projekt unterstützen.

WienerAI bringt also nicht nur eine Portion Witz in die oft ernste Welt des Kryptohandels, sondern stellt auch sicher, dass Sie mit seiner Hilfe sicher und smart handeln können. Mit diesem Bot an Ihrer Seite sind Investoren bestens gerüstet, um die Schwierigkeiten des Krypto-Marktes zu meistern.

Das Dackel Maskottchen von WienerAI, Quelle: Quelle: https://wienerdog.ai/de

Presale in vollem Gange

Der $WAI Token ist bereits jetzt im Vorverkauf erhältlich, noch deutlich günstiger als er dann schlussendlich an der Börse gelistet werden wird.

Kauf während der Presale-Phase

Wenn Sie WienerAI bereits während der Presale-Phase erwerben möchten, folgen Sie diesen Schritten:

Zur offiziellen WienerAI Website gehen: Besuchen Sie die offizielle Website von WienerAI, um sich über die Details des Presales zu informieren.

Mit einer Ethereum kompatiblen Wallet kann man sich dort mit dem Witged verbinden. Vergewissern Sie sich, dass sie auf der richtigen Seite sind, da hier leider auch Betrüger ihr Unwesen treiben.

Geben Sie die gewünschte Menge an Token ein, die Sie tauschen möchten. Ein Kauf ist mit ETH, USDT, BNB oder direkt mit der Kreditkarte möglich.

Behalten Sie ausreichend ETH auf Ihrer Wallet, da in der Regel rund 15% für das Beanspruchen der Token benötigt wird.

Sofort nach dem offiziellen Launch können sie ihre Wallet erneut auf der Website verbinden und die Token claimen, also beanspruchen.

WienerAI zieht Anleger nicht nur durch seine innovative Handelsplattform, sondern auch durch eine attraktive Staking-Option an, die derzeit eine jährliche Rendite von derzeit 777% p.a. bietet. Beim Staking legen die Besitzer von $WAI Token ihre digitalen Vermögenswerte in einem speziellen Pool an, um das Netzwerk zu unterstützen und Transaktionen zu validieren, wofür sie Zinsen erhalten.

Diese hohe Rendite stellt eine der markantesten Möglichkeiten im Kryptobereich dar, um passives Einkommen zu erzielen. Dafür müssen die Token über eine definierte Periode (beginnt bei 7 Tagen) gesperrt bleiben, können also nicht verkauft werden.

Hier zu WienerAI und Token schon jetzt im Presale staken.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.