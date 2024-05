ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Türkei hat Israel zum sofortigen Rückzug aus der Stadt Rafah im Gazastreifen aufgefordert. "Israel muss sich sofort von der Seite des Grenzübergangs Rafah in Gaza zurückziehen. Der Status quo in Rafah und am Grenzübergang muss ohne weitere Verzögerung wiederhergestellt werden", teilte der Sprecher des türkischen Außenministeriums, Öncü Keceli, am Dienstag auf der Plattform X, vormals Twitter, mit.

Israels Streitkräfte sind in der Nacht zu Dienstag in Teile Rafahs in dem abgeriegelten Küstenstreifen vorgerückt und haben damit Sorgen vor einer folgenschweren Militäroffensive befeuert.

Vor dem Hintergrund der indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe mit der islamistischen Hamas warf Keceli Israel vor, nicht vertrauenswürdig zu handeln. Die Hamas hatte am Montagabend ihre Zustimmung zu einem Verhandlungsvorschlag über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg erklärt. "Angesichts dieser positiven Entwicklung hin zur Beendigung der Zerstörung und des Massakers in Gaza haben die zunehmenden Angriffe Israels auf Rafah erneut gezeigt, dass die Netanjahu-Regierung nicht in gutem Glauben handelt", so der türkische Sprecher. Nach israelischen Angaben entspricht der von der Hamas angenommene Vorschlag allerdings nicht den israelischen Forderungen. Israels Militär sagte, man prüfe den Vorschlag.

Die Türkei und ihr Präsident Recep Tayyip Erdogan haben Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs immer wieder rhetorisch scharf angegriffen. Vergangene Woche hatte die Türkei zudem alle Handelsbeziehungen mit Israel eingestellt./apo/DP/he