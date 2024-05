Nürnberg (ots) -Die UmweltBank AG (WKN: 557080) lädt zu ihrem neuen Dialog-Format für Aktionärinnen und Aktionäre ein. Damit soll ein besserer Einblick in das Unternehmen gegeben werden, über aktuelle Entwicklungen informiert und der direkte Austausch mit dem Vorstand ermöglicht werden.Im Rahmen einer Videokonferenz via Microsoft Teams wird der Vorstand der UmweltBank über das abgelaufene Geschäftsjahr berichten, die neue Unternehmensstrategie vorstellen und einen Blick auf das erste Quartal 2024 werfen. Anschließend wird Zeit für die Beantwortung etwaiger Fragen sein. Diese können Sie uns auch gern schon im Vorfeld zukommen lassen.Es werden zwei Termine angeboten:- Termin 1: 15. Mai 2024, 18:00 Uhr- Termin 2: 17. Mai 2024, 11:00 Uhr.Interessierte Aktionärinnen und Aktionäre können sich unter Angabe ihres Namens und des gewünschten Termins via E-Mail an ir@umweltbank.de anmelden.Pressekontakt:UmweltBank AGInvestor RelationsLaufertorgraben 690489 NürnbergE-Mail: ir@umweltbank.deInternet: www.umweltbank.deBlog: www.bankundumwelt.deNewsletter: www.umweltbank.de/newsletterEingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike SchmitzVorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Michael KemmerVorsitzende des Umweltrates: Dr. Meike GebhardOriginal-Content von: UmweltBank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16424/5774680