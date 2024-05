Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, die Zeit vergeht viel zu schnell! Dies wurde mir vor ca. zwei Wochen mal wieder so richtig bewusst, als ich einen Blick in unser White Paper "Trendfolge-Tradings für Zusatzgewinne. Einfach, transparent und regelgebunden an Trends partizipieren" geworfen habe. Wenngleich die Inhalte aus fachlicher Sicht auch heute noch absolut richtig...

Den vollständigen Artikel lesen ...