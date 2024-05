Rio De Janeiro (ots/PRNewswire) -In einem bedeutenden Schritt in Richtung eines nachhaltigen maritimen Betriebs gab die Compagnie Maritime Monegasque (CMM) den Abschluss einer Finanzierung in Höhe von bis zu 94 Millionen US-Dollar bekannt. Die Transaktion wurde von Summit Ridge Capital Partners finanziert. Panorama Capital Partners vermittelte und beriet bei der Transaktion und beteiligte sich als Co-Investor.Diese Finanzierung ermöglicht es der CMM, ihre Aktionärsstruktur neu zu gestalten und ihre Flotte zu erweitern. Im Rahmen dieser Expansion wird CMM in Brasilien bahnbrechende, mit Ethanol betriebene Plattformversorgungsschiffe bauen. Dies ist ein neuer Einsatz von Ethanol als Kraftstoff in einer Branche, die dringend eine Dekarbonisierung benötigt, und wird CMM als weltweit führenden Anbieter von umweltverträglichen maritimen Aktivitäten positionieren."Summit Ridge ist stolz darauf, den innovativen Ansatz von CMM in der maritimen Logistik zu unterstützen", erklärte Christopher Park, CEO von Summit Ridge. "Diese strategische Investition spiegelt unser anhaltendes Engagement für den Umweltschutz und unseren Glauben an die brasilianische Schifffahrt und das wirtschaftliche Potenzial nachhaltiger Energielösungen wider.""Wir sind begeistert, mit Summit Ridge und Panorama auf dieser transformativen Reise zusammenzuarbeiten", sagte Christophe Vancauwenbergh, CEO von CMM. "Diese Finanzierung stärkt nicht nur unsere Kapitalstruktur, sondern beschleunigt auch erheblich unseren Übergang zu einer nachhaltigen Flotte, die sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile auf globaler Ebene bietet".Stephanos Velissaropoulos, Gründungspartner von Panorama Capital Partners, kommentierte: "Unsere Beteiligung an dieser Transaktion unterstreicht unser Engagement bei der Beratung und Investition in nachhaltige Infrastruktur und Technologien. Die Initiative der CMM, mit Ethanol betriebene Schiffe einzusetzen, ist ein entscheidender Schritt für die maritime Industrie und stellt einen wesentlichen Fortschritt im Bereich umweltfreundlicher Schiffsbetrieb dar".Über Compagnie Maritime Monegasque Compagnie Maritime Monegasque (CMM) ist ein führendes Unternehmen, das innovative Lösungen für den brasilianischen Markt für Offshore-Support-Schiffe anbietet und über eine Flotte verfügt, die zu den modernsten in Brasilien zählt. CMM engagiert sich für nachhaltige Praktiken und leistet Pionierarbeit bei der Einführung von mit Ethanol betriebenen Schiffen, um die Umweltbelastung zu verringern.Über Summit Ridge Capital Partners Summit Ridge Capital Partners ist ein führender Verwalter alternativer Kredite und Anbieter von Kapitallösungen in Lateinamerika. Auf der Grundlage fundamental orientierter und vor Ort durchgeführter Untersuchungen versucht Summit Ridge, überzeugende Anlageportfolios aufzubauen, die hohe Renditen und überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen bieten, wobei starke rechtliche Ad-hoc-Strukturen verwendet werden, um den Schutz vor Verlusten zu maximieren.Über Panorama Capital Partners Panorama Capital Partners ist eine führende Handelsbank in Lateinamerika, die sich auf die nachhaltige Entwicklung natürlicher Ressourcen spezialisiert hat. Mit Niederlassungen in drei wichtigen lateinamerikanischen Märkten bietet Panorama kompetente Kapitalbeschaffungs- und Beratungsdienste für Vermögensverwaltungsfonds und strategische Kunden. Das solide Portfolio und die gezielten Wachstumsstrategien des Unternehmens stellen sicher, dass es für seine Partner durchgängig operative Spitzenleistungen und langfristigen Erfolg erbringt.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:info@cmmoffshore.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/94-millionen-dollar-summit-ridge-capital-deal-treibt-cmms-green-fleet-expansion-in-brasilien-voran-302138452.htmlOriginal-Content von: Compagnie Maritime Monegasque (CMM), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174769/5774695