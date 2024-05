Anzeige / Werbung

Palantir Aktie: Gute Zahlen vom Big Data Spezialisten dank KI. Rücksetzer als Einstiegschance?

Palantir Technologies ist ein führendes Softwareunternehmen, das sich auf die Analyse großer Datenmengen spezialisiert hat. Gegründet im Jahr 2003 von Peter Thiel, Alex Karp und anderen Mitgliedern des sogenannten "PayPal-Mafia", hat sich Palantir schnell als eine der führenden Kräfte im Bereich der Datenanalyse und der künstlichen Intelligenz etabliert. Dabei sind die Dienstleistungen durchaus umstritten, gerade was das Thema Datenschutz angeht. Denn für Deutsche Behörden ist ein Server in einem anderen Land wie den USA immer ein Risiko.

Im Kontakt von KI und AI werden die Services überarbeitet und sind auf dem neuesten Stand, sodass auch hier die Künstliche Intelligenz in vielen Bereichen Einzug gehalten hat. Dies ist vom Kapitalmarkt als sehr positiv interpretiert worden und eines der Kriterien, warum der Wert in diesem Jahr bereits so stark gelaufen ist.

Zeigt sich dieses Wachstum auch in weiter steigenden Gewinnen? Seit 2023 ist das Unternehmen erst rentabel und könnte bei gleichbleibend hohen Margen dies mit weiteren Umsätzen nun ausbauen.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.