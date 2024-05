Die italienische Sportwagenschmiede erfüllt weitgehend die Erwartungen. Die Aktie legt dennoch den Rückwärtsgang ein. In den drei Monaten bis Ende März lieferte Ferrari 3. 560 Fahrzeuge aus, sieben weniger als im Vorjahresquartal. Zugewinnen in Amerika und Europa stand ein Rückgang um 20 Prozent in der Region China, Hongkong und Taiwan gegenüber. Im Reich der Mitte allein gingen die Auslieferungen um ein Viertel zurück. Jüngst hatte auch der Sportwagenbauer Porsche dort einen deutlichen Rückgang ...

