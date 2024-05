Halle/MZ (ots) -



Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Bernd Neuendorf, erwartet, dass die anstehende Heim-Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) "ein Fest des Fußballs" wird. "Wir haben eine enorme Nachfrage nach Tickets, mehr als zwei Millionen für das Finale, für das Eröffnungsspiel 1,7 Millionen. Alle Karten, die den Gastverbänden angeboten worden sind, sind auch vergriffen", sagte Neuendorf der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). "Insgesamt rechnen wir mit zehn bis zwölf Millionen Menschen, die ins Land kommen, mit oder ohne Ticket."



Neuendorf ist zudem überzeugt, dass die deutsche Nationalmannschaft nach zuletzt drei enttäuschenden Turnieren in Serie eine erfolgreiche EM spielt. "Wir können selbstbewusst sein. Wir haben herausragende Spieler und ein tolles Trainerteam, dazu kommt die große Unterstützung unserer Fans beim Turnier im eigenen Land", so der 62-Jährige. "Wir treten im eigenen Land nicht an, um nur die Vorrunde zu überstehen. Wir wollen möglichst weit kommen." Ziel sei das Finale. Das wolle jede Mannschaft erreichen, die bei der EM antritt.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5774700

Lithium vs. Palladium - Zwei Rohstoff-Chancen traden In diesem kostenfreien PDF-Report zeigt Experte Carsten Stork interessante Hintergründe zu den beiden Rohstoffen inkl. . Zudem gibt er Ihnen konkrete Produkte zum Nachhandeln an die Hand, inkl. WKNs. Hier klicken