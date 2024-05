GoldenPeaks Capital Holding Ltd. / Schlagwort(e): Rating

07.05.2024 / 18:45 CET/CEST





Moody's verleiht GoldenPeaks Capital die höchste Nachhaltigkeitsqualitätsbewertung SQS1.



Malta, 7. Mai 2024 - Das Green-Bond-Rahmenwerk der GoldenPeaks Capital Holding wurde von Moody's mit dem höchsten Nachhaltigkeitsqualitätswert (SQS1) ausgezeichnet. GoldenPeaks Capital, einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Stromerzeuger in Osteuropa, wurde von Moody's mit dem Nachhaltigkeitsqualitätswert SQS1 (ausgezeichnet) bewertet. Das Rating bedient das Green-Bond-Rahmenwerk der GoldenPeaks Capital Holding vom April 2024. Wie Moody's mitteilte, hat GoldenPeaks Capital sein Rahmenwerk für die Verwendung von Erlösen mit dem Ziel eingerichtet, Projekte in einer förderfähigen grünen Kategorie für erneuerbare Energien zu finanzieren. Das Rahmenwerk orientiert sich an den vier Kernkomponenten der Green Bond Principles (GBP) 2021 der International Capital Market Association (ICMA) (mit Anhang 1 vom Juni 2022) und berücksichtigt außerdem alle von Moody's Ratings ermittelten Best Practices. Das Rahmenwerk weist einen hohen Beitrag zur Nachhaltigkeit auf. Adriano Agosti, Founder and President of GoldenPeaks Capital sagt: "Wir sind stolz, die höchste Bewertung von Moody's zu erhalten. Der hervorragende Nachhaltigkeitsqualitätswert unterstreicht die Relevanz der Bemühungen von GoldenPeaks Capital und seinen hohen Beitrag zur Nachhaltigkeit im Allgemeinen. Anbei der Link zum Moody's rating-link für GoldenPeaks Capital: Sustainability (goldenpeakscapital-energy.com) Über GoldenPeaks Capital GoldenPeaks Capital ist ein auf den Bau und Betrieb von Solaranlagen spezialisiertes Unternehmen und einer der größten Photovoltaikanlagenbesitzer in Polen und Ungarn. GoldenPeaks Capital beschleunigt die Gestaltung und Umsetzung von Projekten erneuerbarer Energien in Osteuropa durch die nahtlose Integration aller GPC-Bereiche wesentlich. Dazu gehören die Bereiche Fertigung, Projektentwicklung und -technik, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, kommerzieller und Energievertrieb, mit einer gesamthaft wertvollen Abstimmung von Methodik, Ethik und Zielen. Medienanfragen : GoldenPeaks Capital Siro Barino E-Mail: siro@barino.ch info@goldenpeakscapital.com www.goldenpeakscapital.com Haftungsausschluss Golden Peaks Capital: Diese Pressemitteilung wurde von GoldenPeaks Capital erstellt und die geäußerten Meinungen entsprechen denen von GoldenPeaks Capital zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich ändern. Sie wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Jegliche Bezugnahme auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Zukunft. Soweit es zukunftsgerichtete Aussagen gibt, basieren diese Aussagen auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf sein Geschäft, seinen Betrieb und andere damit verbundene Faktoren. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen und Analysen wurden zusammengestellt oder stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden, aber GoldenPeaks Capital gibt keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Genauigkeit oder Vollständigkeit und übernimmt keine Haftung für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.



