© Foto: ZUMAPRESS.com | La Nacion - picture alliance



Die Devisenmärkte warten auf weitere Signale der Notenbanken. Was für mehr Volatilität bei EUR / USD passieren muss und warum jetzt kleine Währungen profitieren. EUR / USD Das Währungspaar EUR / USD hat sich zuletzt leicht erholt. Das liegt an den jüngst veröffentlichten Arbeitsmarktdaten, die auf eine leichte Abkühlung des US-Arbeitsmarkts hindeuten. Zugleich entwickelte sich auch der Aktienmarkt positiv, was auf beginnende Spekulationen auf eine mögliche Zinssenkung schließen lässt. Die Erwartungen des Marktes an die US-Notenbank haben sich während der vergangenen Wochen nur noch geringfügig verändert. Es gilt, die weiteren Konjunkturdaten abzuwarten. Deutlich konkreter ist die Situation …