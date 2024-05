Solana wieder über 150 $: SEAL explodiert auf 250.000 $

In den letzten 24 Stunden notiert der Kryptomarkt mittlerweile weitgehend unverändert. Die großen Gewinnmitnahmen bleiben nach der deutlichen Erholungsbewegung aus, auch und gerade bei Solana. Auf Wochensicht konnte SOL um über 20 Prozent steigen. Kein anderer Top 10 Altcoin schaffte eine solche Rendite. Nun könnte sich die Frage nach dem weiteren Kursverlauf stellen. Denn aktuell konsolidiert SOL bullisch oberhalb von 150 US-Dollar. Die Bodenbildung scheint vollendet - ist es an der Zeit, Solana zu kaufen und auf die nächste Aufwärtsbewegung zu spekulieren? Oder scheint Abwarten aktuell die bessere Devise?

Derweil konnte mit Sealana ein Solana-Meme-Coin heute über 250.000 US-Dollar explodieren. So langsam baut sich bei SEAL ein virales Momentum auf. Die Dynamik steigt und Sealana könnte ein heißer Presale für den Mai sein, wenn Trader auf die nächste Meme-Coin-Saison bei Solana spekulieren.

Solana Comeback über 150 $: Was jetzt?

Solana zeigt nicht nur aufgrund seiner soliden Fundamentaldaten Stärke, sondern auch die technische Analyse des Tagescharts signalisiert optimistische Aussichten. Kürzlich erfolgten zwei erfolgreiche Tests der kritischen Unterstützungszone zwischen 115 und 125 US-Dollar, wobei beide Male die Unterstützung gehalten hat. Zusätzlich stützt eine aufsteigende Trendlinie den Kurs. Der MACD-Indikator deutet bereits auf eine bevorstehende Trendwende hin, erkennbar am ansteigenden Histogramm und den sich bullisch kreuzenden MACD-Linien. Ein Durchbruch des gleitenden Durchschnitts MA200 bei rund 162 US-Dollar könnte die Dynamik weiter beschleunigen und den Aufwärtstrend von Solana verstärken.

Kurzfristig scheint Abwarten dennoch die beste Devise. Solana konsolidiert bullisch. Ein Ausbruch über den MA200 könnte dann die nächste Einstiegschance ermöglichen. Alternativ wäre auch ein erneuter Retest der aufwärtsgerichteten Trendlinie attraktiv.

Bullischer Krypto-Trend: Explodiert Sealana immer weiter?

In jüngster Zeit haben die sogenannten "Send-to-Wallet-Presales" im Kryptomarkt einen großen Hype erfahren. Dabei senden Investoren wie beim bekannten Projekt SLERF einfach SOL an eine spezifische Wallet-Adresse und erhalten im Gegenzug beim Airdrop neue Token. Diese Methode zieht besonders risikofreudige Trader an, da sie geheimnisvoll und stark spekulativ ist. Viele dieser Presales haben beeindruckende Renditen erzielt, oft über 100x. Insbesondere auf der L1 Solana ist weiterhin massig spekulatives Kapital unterwegs.

Sealana ist jetzt ein neuer Meme-Coin auf der Solana-Blockchain. Der Coin, inspiriert von einem ikonischen Charakter der TV-Serie "South Park", hat bereits im Presale über 250.000 US-Dollar eingesammelt. Die Dynamik nahm in den letzten Stunden weiter zu - bereits in den nächsten Stunden könnten auch die 300.000 US-Dollar fallen. Insbesondere das virale und einprägsame Branding auf der Website scheint zu gefallen.

Auch diverse Krypto-Analysten sehen Potenzial bei SEAL - so verwies der Presale-Analyst Jacob Crypto Bury in einem neuen Video auf Youtube auf 10x Potenzial bei Sealana.

Mehr über Sealana erfahren

Die Strategie von Sealana als "Send to Wallet"-Presale, ähnlich dem früher erfolgreichen Projekt SLERF, erhöht die Spannung und das Geheimnis um Sealana. Investoren senden einfach SOL an eine festgelegte Wallet-Adresse und warten auf den Airdrop. Diese einfache und direkte Investitionsmethode zieht insbesondere risikobereite Anleger an. Sealana geht so langsam viral - wer hier nichts verpassen möchte, könnte dem Account in den sozialen Netzwerken folgen oder jetzt am Presale teilnehmen. Denn häufig enden derartige Krypto-Presales früher als manch einem geneigten Investor lieb ist.

Send SOL to - DJ15ZYXqUNMYJ3hL7z4ciSaSFAw5cbos3YjGpdvwmF6c

Or, purchase through the https://t.co/uKsMoz55L2 Presale website! - Sealana (@Sealana_Token) May 1, 2024

