Schockanalyse: Glassnode enthüllt Divergenz zwischen Bitcoin und Ethereum

Im bisherigen Verlauf des Jahres 2023 zeigt sich eine wachsende Diskrepanz zwischen den Leistungen von Bitcoin und Ethereum. Dies zeigt ein aktueller Bericht von Galssnode.

Während Bitcoin nach dem vierten Halving, einen Preisrückgang von 11% erlebte und kurzzeitig auf 57.000 Dollar fiel, erholte sich der Markt seitdem wieder auf ein ausgeglichenes Niveau. Ethereum folgte dem Abwärtstrend von Bitcoin unmittelbar nach dem Halving, verzeichnete jedoch die schlechteste Nach-Halving-Performance seiner Geschichte. Trotz dieses Einbruchs verbesserten sich die Ethereum-Preise in den darauf folgenden Tagen wieder, was zu einer insgesamt positiven Entwicklung führte.

Bitcoin Performance nach dem Halving, Quelle: www.galssnode.com

Die Analyse der Bitcoin-Preise zeigt, dass er sich vom Allzeithoch von 73.000 Dollar um 20,3% zurückgezogen hat, was den größten Rückgang seit dem Tief nach dem FTX-Vorfall im November 2022 markiert. Dennoch gilt der aktuelle Makrotrend als einer der widerstandsfähigsten in der Geschichte des Kryptowährungsmarktes.

Paralellen zu vergangen Mustern

Die Marktentwicklung seit 2015 bis 2017, als keine Derivate für Bitcoin verfügbar waren und der Markt rein von Krypto-Geschäft getrieben wurde, weist erstaunliche Parallelen zur aktuellen Situation auf. Die erhebliche Bereinigung des Hebels aus dem Zyklus 2020-2022 und die Einführung neuer US-ETFs, die eine wesentliche Nachfrage im Spotmarkt generieren, spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle in der aktuellen Marktdynamik.

Ethereum mit ähnlicher Struktur

Die Struktur der Preisrückgänge bei Ethereum ähnelt der von Bitcoin, mit dem Unterschied, dass die Korrekturen seit den Tiefstständen nach dem FTX-Zusammenbruch weniger stark ausfielen. Dies deutet auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit während der Rückgänge und eine allgemeine Verringerung der Volatilität im Bereich der digitalen Vermögenswerte hin.

Ethereum Kurskorrekturen, Quelle: www.galssnode.com

Es ist jedoch zu beachten, dass der tiefste Einbruch bei Ethereum in diesem Zyklus -44% betrug, was mehr als doppelt so hoch ist wie bei Bitcoin mit -21%. Dies zeigt die relative Unterperformance von Ethereum in den letzten zwei Jahren, die sich auch in einem schwächeren ETH/BTC-Verhältnis niederschlägt.

NUPL zeigt Leistung auf

Um die relative Leistung zwischen BTC und ETH zu vergleichen, kann der Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) Indikator herangezogen werden. Ein NUPL-Wert über 0,5 weist darauf hin, dass der nicht realisierte Gewinn der Investoren mehr als 50% des Marktkapitalwerts des Assets übersteigt. Bei Bitcoin überquerte dieser Indikator die Marke von 0,5 und trat drei Monate vor Ethereum in die "Euphoriephase" ein.

Investoren, die ihre Kryptowährungen in den letzten 155 Tagen gekauft haben, zeigen oft die Nachfrage neuer Marktteilnehmer an. In dieser Woche war der durchschnittliche Kaufpreis dieser Investoren sowohl bei Bitcoin als auch bei Ethereum ein wichtiger Anhaltspunkt für Marktunterstützung oder -widerstand.

Die Untersuchung dieser kurzfristigen Investoren enthüllt, dass vor dem Erreichen des jüngsten Höchststands von Bitcoin am 14. März eine Zunahme der spekulativen Investitionen und Kapitalsammlung stattfand. Bei Ethereum sah man diese Entwicklung nicht; sein Preis hat das Höchstniveau von 2021 noch nicht überschritten.

Ethereum Kurzzeithalter-Verhalten, Quelle: www.coingalss.com

Im Vergleich dazu bleibt das in Ethereum von Langzeitinvestoren gehaltene Kapital relativ stabil, anders als bei Bitcoin, wo der Kapitalfluss erheblich zunahm. Langzeitinvestoren bei Ethereum scheinen noch auf günstigere Gelegenheiten für Gewinnmitnahmen zu warten.

Änderungen könnten Aufschwung bringen

Die Marktdynamik während des vierten Bitcoin-Halvings spiegelte frühere Zyklen wider: Nach einem kurzfristigen Rückgang auf 57.000 Dollar stabilisierte sich der Preis wieder. Ethereum folgte einem ähnlichen Muster, zeigte jedoch anhand verschiedener Indikatoren eine geringere Performance im Vergleich zu Bitcoin.

Die Untersuchung der Kapitalströme zwischen BTC und ETH zeigt, dass Bitcoin den Großteil der Kapitalzuflüsse auf sich gezogen hat, was teilweise durch die Einführung von US-Spot-ETFs bedingt sein könnte. Spekulationen und Investitionen kurzfristiger Anleger konzentrieren sich hauptsächlich auf Bitcoin, während Ethereum bislang nur geringfügig davon profitiert hat.

Die anstehende Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC über die Zulassung von ETH-ETFs könnte wichtige Auswirkungen auf das Marktverhalten und die Kapitalbewegungen zwischen diesen beiden führenden Kryptowährungen haben.

Auch der Memecoin Markt könnte hier weitere Impulse für Ethereum und andere Altcoins bringen. Ein Beispiel ist Dogeverse, ein Multi-Chain Token der auf Ethereum, zwei Layer 2 Ethereum Chains und noch 3 weiteren Blockchains gleichzeitig launchen will.

Blockchains von Dogeverse, Quelle: www.dogeversetoken.com

Multi-Chain als Game Changer

Dogeverse nutzt einen innovativen Multi-Chain-Ansatz, der es ermöglicht, auf mehreren Blockchains gleichzeitig zu operieren, darunter BNB Chain, Ethereum, Polygon, Avalanche, Base und Solana. Diese Multichain-Funktionalität wird durch die sogenannte Wormhole-Technologie ermöglicht, die bedeutende Vorteile bietet.

Durch die Multi-Chain-Implementierung erreicht Dogeverse eine breitere Zielgruppe und bietet erhöhte finanzielle Flexibilität. Die Nutzer profitieren von einer vereinfachten Konnektivität und verbesserten Skalierbarkeit, was insbesondere für die Verarbeitung großer Transaktionsvolumina nützlich ist.

Jede Blockchain bringt spezifische Vorteile mit sich; beispielsweise bietet Polygon schnelle Transaktionen und niedrige Kosten, während die BNB Chain verbesserte Marktliquidität und schnelle Transaktionsgeschwindigkeiten ermöglicht. Auf Ethereum profitiert Dogeverse von Staking und der etablierten Blockchain.

Diese Multi-Chain-Fähigkeit erhöht nicht nur die Zugänglichkeit und Flexibilität von Dogeverse, sondern trägt auch zur Robustheit des Netzwerks bei, indem sie die Abhängigkeit von einer einzelnen Blockchain reduziert und somit das Risiko von Netzwerküberlastungen oder -ausfällen verringert. Derzeit gibt es noch die Möglichkeit, in dieses neue Projekt zu investieren, wobei der Token schon bald an den dezentralen Börsen listen wird.

