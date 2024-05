Europas Banken konnten sich in den vergangenen zwölf Monaten über ein sattes Ertragplus im Privatkundengeschäft freuen. Angeschoben durch die Zinswende, sprangen die aggregierten Erträge aus diesem Segment im Jahr 2023 europaweit auf 275 Mrd. Euro und damit auf einen Wert, den es so seit 2015 nicht mehr gab. Das zeigt eine neue Studie der Unternehmensberatung zeb, die PLATOW exklusiv vorab vorliegt. Diese offenbart auch: Nach mauen Jahren im Privatkundenbereich dürfen sich Banken in den Jahren 2024 bis 2026 auf durchschnittlich 38% mehr Ertrag ("Top Line") im Retailgeschäft einstellen als in den Jahren 2015 bis 2021. "Die große Trendwende bei den Zinsen befeuert die zu erwartenden Erträge", sagt Experte, Partner und Mitautor der Studie, Marc Buermeyer, von zeb. Die Berater erwarten für das aktuelle und die kommenden Jahre bis 2026 ein ...

