The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.05.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.05.2024



ISIN Name

US81367P2002 SECOO HLDG UNSP.ADR/5

CA85422Q1037 STANDARD URANIUM LTD.

DE000CZ45VW3 COBA OMH VAR

SE0015659941 PLEXIAN AB

XS1713466222 NOVAFIVES 18/25 REGS

XS2264155305 CARNIVAL CRP 20/26 REGS

Kupfer - Jetzt! So gelingt der Einstieg in den Rohstoff-Trend! In diesem kostenfreien Report schaut sich Carsten Stork den Kupfer-Trend im Detail an und gibt konkrete Produkte zum Einstieg an die Hand. Hier klicken