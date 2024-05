Das war der Handelstag | 07.05.2024 Starke Performance in Europa

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Die Handelssitzung am Dienstag in Europa brachte beachtliche Gewinne in fast allen Indizes. Der deutsche DAX gewann 1,45%, der französische CAC40 legte um 0,99% zu und der britische FTSE100 stieg um 1,22%. Der einzige Index, der Verluste verbuchte, war der polnische WIG20 (-0,41%).

Der S&P 500 und der Nasdaq 100 handeln derzeit mit moderaten Gewinnen von 0,35%.

Die Disney-Aktien verloren während der Dienstagssitzung fast 10%, nachdem die Anzahl der Disney+-Abonnenten niedriger als erwartet war.

Arista Networks wird seine Ergebnisse nach Abschluss der Wall Street-Sitzung vorlegen.

Apple präsentierte neue Produkte, darunter ein neues iPad, das mit dem M4-Prozessor betrieben wird, der für künstliche Intelligenzoperationen entwickelt wurde. Die Aktien des Unternehmens stiegen heute um mehr als 0,4%.

Infineon Aktie mit großartiger Performance über 14 - Gewinne am heutigen Handelstag - Quelle: Xstation5

