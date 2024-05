TrustQuay Viewpoint (TQVP), der führende Anbieter für SaaS-Lösungen im Bereich der Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen, gab heute die Ernennung von Guy Harrison zum Chief Executive Officer (CEO) bekannt. Ziel dieser wichtigen Ernennung ist es, das globale Wachstum des Unternehmens voranzutreiben und den digitalen Wandel in der Branche der Trust- und Corporate Service Provider (TCSP) zu unterstützen.

Guy Harrison kann auf eine bemerkenswerte Karriere vor seinem Wechsel zu TrustQuay Viewpoint zurückblicken. Er leitete bei mehreren renommierten Unternehmen bedeutende Innovationen und Wachstum im Bereich AML und KYC Compliance. Er war unter anderem CEO bei SmartSearch, General Manager bei Dow Jones Risk and Compliance, Managing Director bei IHS Markit und in strategischen Führungspositionen bei Goldman Sachs tätig. Er verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Umsatzsteigerung und hat bei jedem dieser Unternehmen erhebliche Fortschritte im Bereich der Compliance-Lösungen und der operativen Exzellenz erzielt.

Heath Davies, Chairman of the Board, erklärte: "Dank seiner umfassenden Erfahrung bei der Förderung technologischer und betrieblicher Verbesserungen in großen Unternehmen ist Guy hervorragend qualifiziert, um TrustQuay Viewpoint durch die nächste Phase des Wachstums und der Innovation zu führen. Wir sind überzeugt, dass Guys Expertise unsere Marktpräsenz deutlich stärken, unsere strategischen Initiativen beschleunigen und unsere Kunden und Interessenten auf ihrem Weg der digitalen Transformation unterstützen wird."

Guy Harrison, CEO von TrustQuay Viewpoint, erklärte: "Es ist mir eine Ehre, TrustQuay Viewpoint in dieser Zeit der Transformation in unserer Branche zu leiten. Mit über 600 Kunden weltweit sind wir bereits ein anerkannter Branchenprimus und unsere SaaS-Lösungen geben das Tempo für die digitale Transformation vor. Ich freue mich darauf, Teil des Führungsteams zu werden, meine Erfahrung einzubringen und unsere engagierten globalen Teams zu leiten."

Über TrustQuay Viewpoint

TrustQuay Viewpoint ist ein führender Technologieanbieter, der sich auf den globalen Markt für Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen spezialisiert hat. TrustQuay Viewpoint kann auf eine 40-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken, betreut mehr als 600 Kunden in über 60 Ländern und bietet hochmoderne SaaS-Lösungen, die auf die komplexen Anforderungen des Sektors zugeschnitten sind. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.trustquay.com.

