Diese neue, leistungsstarke Batteriespeicherlösung bietet Kunden verbesserte Sicherheitsfunktionen und höhere Kosteneinsparungen

Der globale Anbieter von Energiespeicherplattformen Powin LLC (Powin) kündigte heute seine neue mehrzellenbasierte Hardwareplattform an, den Powin Pod (Pod). Der Pod wurde für Projekte im Kraftwerksmaßstab entwickelt und hebt die Batterie-Energiespeichersystem-Technologie (BESS) von Powin auf die nächste Stufe. Er setzt neue Maßstäbe für Energiespeicherlösungen mit höherer Energiedichte, höchster Sicherheit, Zuverlässigkeit und erweiterten Kosteneinsparungen. Die Pod-Plattform ergänzt die Centipede-Produktlinie von Powin und bietet eine umfassende Suite von Lösungen, um dem vielfältigen Kundenbedarf besser zu entsprechen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240507546701/de/

Powin's new multi-cell-based hardware platform, the Powin Pod. (Photo: Business Wire)

"Wir stellen uns ständig der Herausforderung, unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, um sicherzustellen, dass wir sowohl neuen als auch bestehenden Kunden kontinuierlich die beste Qualität bieten", sagte Jeff Waters, CEO von Powin. "Diese Produktentwicklung der nächsten Generation verdeutlicht unser Engagement, die sichersten und hochwertigsten Energiespeicherlösungen auf den Markt zu bringen und so die gesamte Branche auf ein neues Niveau zu heben."

Die neue Pod-Plattform ist Teil einer vollständig integrierten Energiespeicherlösung von Powin, die ein End-to-End-Angebot umfasst, das StackOS-Software, Systemdesign, Lieferung, Inbetriebnahme und langfristigen Service beinhaltet und es Powin ermöglicht, den wachsenden Kundenbedarf durch eine verbesserte und zuverlässige Speicherplattform mit hoher Energiedichte zu decken. Das proprietäre Battery Management System und die Energy Management-Steuerung von Powin entsprechen strengen örtlich festgelegten Standards und Vorschriften zur Cybersicherheit und bieten einen hervorragenden Schutz von Daten und geistigem Eigentum, durch den die Sicherheit der Daten, Vorgänge und Investitionen der Kunden jederzeit gewährleistet ist. Kunden, die sich für Pod entscheiden, profitieren von Powins uneingeschränkter Autorisierung zur Erbringung langfristiger Dienstleistungen an ihrem Standort sowie von einer umfassenden Systemschulung durch das Unternehmen. Im Rahmen einer vollständig integrierten Lösung bietet Powin Sicherheit, Verfügbarkeit, Transparenz und Flexibilität und sorgt so für geringeres Risiko, höhere Leistung und verstärkte Umsatzgenerierung.

Die Powin-Pod-Plattform bietet folgende Vorteile:

Energiespeicher mit höherer Dichte: Erweiterte Zellkapazität, Nutzung der Cell-to-Pack-Technologie und optimierter Innenraum maximieren die Energiedichte und führen zu erheblichen Flächeneinsparungen für Projekte. Powin Pod bietet eine 50 höhere Energiedichte als die Powin Centipede-Plattform. Diese Lösung und Dichteverbesserung ist bei 2-Stunden- oder größeren Systemanwendungen verfügbar.

Erweiterte Zellkapazität, Nutzung der Cell-to-Pack-Technologie und optimierter Innenraum maximieren die Energiedichte und führen zu erheblichen Flächeneinsparungen für Projekte. Powin Pod bietet eine 50 höhere Energiedichte als die Powin Centipede-Plattform. Diese Lösung und Dichteverbesserung ist bei 2-Stunden- oder größeren Systemanwendungen verfügbar. Höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit: Die Flüssigkeitskühlung sorgt für stabilere interne Temperaturen des Batteriesystems und gewährleistet so eine erhöhte Systemsicherheit und Langlebigkeit. Powin erfüllt die neuesten und strengsten Brandschutznormen wie UL9540A, NFPA 68 und NFPA 69 und verfügt optional über einen erstklassigen Brandschutz auf Modul- und Containerebene.

Die Flüssigkeitskühlung sorgt für stabilere interne Temperaturen des Batteriesystems und gewährleistet so eine erhöhte Systemsicherheit und Langlebigkeit. Powin erfüllt die neuesten und strengsten Brandschutznormen wie UL9540A, NFPA 68 und NFPA 69 und verfügt optional über einen erstklassigen Brandschutz auf Modul- und Containerebene. Erweiterte Kosteneinsparungen: Die kompakten Abmessungen von Powin Pod reduzieren den Platzbedarf für die Installation. Zugleich ermöglichen der schnellere und kostengünstigere Versand und die pünktliche Lieferung von Powin in Kombination mit vereinfachten Installations- und Inbetriebnahmeprozessen einen geringeren Investitionsaufwand und bedeutende Einsparungen für die Kunden.

Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von über 17 GWh im Einsatz oder im Bau weltweit und über sechs Millionen überwachten Batteriezellen ist Powin ein vertrauenswürdiger und etablierter System-Integrator mit Sitz in den USA. Powin bietet erstklassige Logistik für pünktliche Lieferung, 20 Jahre Leistungsgarantie und langfristige Servicestrukturen. Das Unternehmen stützt sich auf ein rund um die Uhr besetztes Remote Operations Center sowie auf über 500 Außendiensttechniker und Authorized Service Provider, um die optimale Systemleistung sicherzustellen.

Powin Pod kann jetzt auf Märkten weltweit bestellt werden und die Auslieferung wird voraussichtlich Mitte 2025 beginnen. Ab 2026 wird Powin Pod in den USA unter Einhaltung der US Domestic Content-Anforderungen produziert. Um mehr über die neuesten Produktentwicklungen von Powin zu erfahren, besuchen Sie bitte https://powin.com/powin-pod/ oder besuchen Sie das Powin-Team auf der CLEANPOWER 2024 an Booth Nr. 2645.

Über Powin, LLC (Powin)

Bei Powin erweitern wir die Grenzen der Energieversorgung und ändern die Art und Weise, wie wir unseren täglichen Energiebedarf decken, indem wir den Zugang zu sauberem, belastbarem und erschwinglichem Strom sicherstellen. Als globaler Anbieter von Energiespeicherplattformen bieten wir vollständig integrierte Batterielösungen, Software und Dienstleistungen an, um die Netzleistung zu optimieren und den Übergang zu saubereren Energiequellen zu ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.powin.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240507546701/de/

Contacts:

Medienkontakt

Powin@pancomm.com