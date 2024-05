NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Qualcomm sind am Dienstag nach einem Pressebericht etwas unter Druck geraten. Wie die "Financial Times" berichtete, hat die US-Regierung Export-Lizenzen, dank derer Chiphersteller wie Qualcomm und Intel den chinesischen Smartphone- und Laptop-Hersteller Huawei mit Halbleitern beliefern können, rückgängig gemacht. Hintergrund sind nationale Sicherheitsbedenken.

Qualcomm rutschten nach der Meldung ins Minus, zuletzt betrug es 0,8 Prozent. Auch Intel notierten schwächer mit minus 0,7 Prozent, lagen allerdings auch schon vor der Nachricht im Minus./ajx/he

