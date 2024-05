Der Anbieter von Cybersecurity-Lösungen RevBits wurde bei den 12.Annual Global InfoSec Awards auf einer der wichtigsten Cybersecurity-Konferenzen des Jahres der RSA 2024 mehrfach ausgezeichnet.

RevBits, Gewinner in acht Kategorien bei den 2024 Cyber Defense Magazine (CDM) Global InfoSec Awards®, treibt den Stand der Cybersicherheitslösungen weiter voran. Die Auszeichnungen wurden von CDM, dem branchenführenden Magazin für elektronische Informationssicherheit, während der RSA Conference 2024 in San Francisco verliehen.

RevBits freut sich über acht Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien.

Auszeichnungen auf Unternehmensebene:

Editor's Choice Cybersecurity Company RevBits



Editor's Choice Chief Technology Officer Mucteba Celik, CTO, RevBits



Auszeichnungen auf Produktebene:

Hot Company Extended Detection and Response (XDR) RevBits Cyber Intelligence Platform



Market Leader Deception Based Security RevBits Deception Technology



Editor's Choice Endpoint Security RevBits Endpoint Security EDR



Hot Company Privileged Access Management RevBits Privileged Access Management



Most Innovative Email Security and Management RevBits Email Security



Best Product Zero Trust RevBits Zero Trust Network



"Wir fühlen uns geehrt, dass wir für unsere gesamte Lösungssuite und für unser Unternehmen und den ehrwürdigen CTO Mucteba Celik ausgezeichnet wurden. Der Markt für Cybersicherheit ist hart umkämpft mit starken Anbietern, so dass es für jeden Anbieter eine Herausforderung sein kann, Auszeichnungen zu gewinnen, sagte David Schiffer, CEO von RevBits. Diese Anerkennung durch CDM während der RSA ist äußerst erfreulich sie bestätigt, dass die Forschung, Entwicklung und das Design, die wir in unsere Lösungen stecken, auf dem Markt konkurrenzlos sind. Der Slogan unseres Unternehmens, den wir in unserer Werbung verwenden, lautet "Every CISO's Dream". Es ist befriedigend zu wissen, dass dies auch Realität ist."

"Wir konzentrieren uns ständig auf Innovation", sagte Mucteba Celik, CTO. "Unser Konzept bestand von Anfang an darin, dem Markt und unseren Kunden fortschrittliche Lösungen anzubieten, die alle wichtigen Bedrohungsvektoren abdecken. Cybersicherheitsadministratoren sind täglich mit entschlossenen Angreifern konfrontiert. Wir wollen ihnen die Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigen, um den Angreifer zu erkennen, abzuwehren und zu besiegen die RevBits-Lösungssuite bietet genau das."

Über RevBits

RevBits ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit, das mit Hilfe von Verhaltensanalysen, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen über die RevBits Cyber Intelligence Platform (CIP) ein neues Maß an Sicherheits-IQ bietet. RevBits CIP ist eine erweiterbare Plattform, die in viele Protokollmanagement- und Sicherheitsplattformen integriert werden kann. Das integrierte Dashboard oder die mobile App ermöglicht es einem CISO, den Status aller wichtigen Komponenten seiner Cyberabwehr zu sehen.

RevBits beseitigt Sicherheitslücken zwischen isolierten Produkten, die nicht zusammenhängende Alarme, Protokolle, Ereignisse oder Verhaltensanalysen integrieren, korrelieren oder analysieren können. Die patentierte Technologie von RevBits umfasst die besten Cybersicherheitsmodule der Branche und bietet durch ihr nahtloses Zusammenspiel einen hervorragenden Schutz.

Der Hauptsitz von RevBits befindet sich in Mineola, NY, mit Niederlassungen in Princeton, NJ, Boston, MA, Houston, TX, Antwerpen, Belgien und London, England. Für weitere Informationen über RevBits besuchen Sie bitte https://www.revbits.com/about.

