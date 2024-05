Blackstone (NYSE:BX) hat heute die Ernennung von Philip Sherrill zum Global Head of Insurance bekannt gegeben. In seiner neuen Funktion wird sich Herr Sherrill auf das weltweite Wachstum der Versicherungsplattform des Unternehmens konzentrieren und eng mit Gilles Dellaert, Global Head of Blackstone Credit Insurance, zusammenarbeiten.

Die Versicherungsplattform von Blackstone hat sich seit 2020 verdreifacht und hat kürzlich ein verwaltetes Vermögen von 200 Milliarden USD überschritten. Die Plattform nutzt die Größe und Breite des Unternehmens, um die Versicherungskunden von Blackstone zu bedienen, eine bessere langfristige Performance zu erzielen und letztlich die Bedürfnisse von mehr Versicherungsnehmern zu erfüllen.

Gilles Dellaert, Global Head of Blackstone Credit Insurance, sagte: "Wir freuen uns sehr, Phil als Global Head of Insurance bei Blackstone begrüßen zu dürfen. Unser Kredit- und Versicherungsgeschäft erfährt eine enorme Wachstumsdynamik, und wir sehen eine große Chance vor uns. Phils Erfahrung und Expertise werden entscheidend dazu beitragen, das Wachstum unserer Plattform auf die nächste Stufe zu heben."

Philip Sherrill sagte: "Blackstone verfügt über eine unvergleichliche Plattform und eine außergewöhnliche Kundenbetreuung, was das Unternehmen in eine einzigartige Position versetzt, um Versicherungsunternehmen einen Mehrwert zu bieten. Es ist ein Privileg für mich, Teil dieses Teams zu werden und ich freue mich darauf, bei Blackstone mitzuarbeiten."

Herr Sherrill war zuvor Chief Strategy Officer bei der Global Atlantic Financial Group, wo er mehr als ein Jahrzehnt lang die Unternehmensstrategie, Fusionen und Übernahmen, Kapitalbeschaffung und andere strategische Initiativen in allen Geschäftsbereichen leitete und unter anderem im Management Committee, Investment Committee, Operating Committee, Risk Committee und Capital Committee des Unternehmens tätig war. Herr Sherrill arbeitete bei Goldman Sachs, bevor Global Atlantic sich von Goldman trennte, und hat einen A.B. in Sozialwissenschaften vom Harvard College.

Blackstone ist der größte alternative Vermögensverwalter der Welt. Wir sind bestrebt, für institutionelle und private Anleger überzeugende Renditen zu erzielen, indem wir die Unternehmen, in die wir investieren, stärken. Unser verwaltetes Vermögen von mehr als 1 Billion USD umfasst globale Anlagestrategien, die sich auf Immobilien, Private Equity, Infrastruktur, Biowissenschaften, Wachstumskapital, Kredite, Real Assets, Secondaries und Hedgefonds konzentrieren. Weitere Informationen sind verfügbar unter: www.blackstone.com. Folgen Sie @blackstone auf LinkedIn, X (Twitter) und Instagram.

