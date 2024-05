BASF: Corona, Ukraine & Energie - der Chemiekonzern aus Ludwighafen bleibt im Dauerkrisenmodus!

Warnsignale im Chart der BASF-Aktie!

BASF (BAS) ISIN DE000BASF111

… dazu kommt noch die Sommerflaute beim Dax!

Rückblick

Die BASF-Aktie verzeichnet ein Halbjahresplus von rund 13 Prozent. Im Chart sehen wir einen intakten Aufwärtstrend, gleichzeitig aber auch Warnsignale, die ein blitzsauberes Short-Setup liefern. Zum einen erkennen wir nach den Quartalszahlen in Verbindung mit dem Dividendenabschlag eine immer noch nicht geschlossenes Gap Down, andererseits ragt die anschließende Bärenflagge in den 50er-EMA hinein und etwas weiter oben kommen mit der Oberkante der Kurslücke und dem 20er-EMA weitere Hindernisse hinzu.

BASF-Aktie: Chart vom 07.05.2024, Kürzel: BAS, Kurs: 50.054 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Schlusskurse über dem 20er-EMA wären ein eindeutig bullisches Signal, was daraufhin deuten würde, dass der Ludwigshafener Chemiekonzern die Krisen der letzten Jahre doch weitgehend hinter sich gelassen hat.

Mögliches bärisches Szenario

Mit dem Unterschreiten der letzten Tageskerze wären die Bullen wieder am Ruder und könnten das Tief vom 26. April ansteuern. Die traditionelle Dax-Schwäche in den Sommermonaten spricht gleichfalls für dieses Szenario.

Meinung:

Die BASF hat im ersten Quartal weniger Umsatz und Gewinn als im Vorjahr abgeliefert. Corona, der Ukraine-Krieg und die daraus resultierende Energiepreisexplosion haben tiefe Spuren hinterlassen. Hinzu kommt, dass der Umbau der Energiewirtschaft für den energiehungrigen Konzern eine besondere Herausforderung darstellt.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 44.23 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 158.37 Mio. EUR

Meine Meinung zu BASF ist bärisch.

Quellennachweis: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/boersennews/basf-das-koennte-nun-bitter-werden/4429155/

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2024

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil ein Angehöriger des Erstellers dieser Anlageempfehlung Positionen in BAS hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

