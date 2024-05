Die MultiBank Group, ein erstklassiger Forex-Broker, wurde von FX Empire, einem weltweit anerkannten Finanznachrichtenportal, das für seine präzisen Prognosen, umfassenden Markteinblicke, detaillierten Broker-Bewertungen und minutenaktuelle Berichterstattung bekannt ist, mit der prestigeträchtigen Auszeichnung "Best Gold Broker 2024" geehrt.

MultiBank Group Honored as Best Gold Broker of 2024 by FX Empire (Graphic: Business Wire)