LTIMindtree[NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Technologieberatungs- und digitales Lösungsunternehmen, kooperiert mit IBM beim Aufbau eines globalen, gemeinsamen Kompetenzzentrums für generative KI (CoE) in Indien. Dieses Innovationszentrum wird die Leistungsfähigkeit der KI- und Datenplattform IBM watsonx mit der technischen Expertise von LTIMindtree kombinieren.

Offene Innovation steht im Mittelpunkt der Zusammenarbeit von LTIMindtree und IBM. Sie treibt das Wachstum von KI-Technologie für Unternehmen an und hilft Organisationen dabei, mithilfe von KI-gestützten Lösungen geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen.

Das CoE von LTIMindtree und IBM wird ein umfangreiches Dienstleistungsangebot bereitstellen, das die Erfahrung von LTIMindtree bei der Anpassung von Daten- und Machine-Learning-Modellen und beim Full-Stack-Engineering mit den Technologien watsonx.ai, watsonx.data und watsonx.governance von IBM watsonx und KI-Assistenten verbindet. Der Schwerpunkt des Zentrums in Indien wird die Entwicklung von Lösungen sein, mit denen Kunden die Einführung von generativer KI beschleunigen können.

Nachiket Deshpande, COO und Vollzeit-Direktor bei LTIMindtree, kommentiert die Kooperation wie folgt: "Eine offene Innovation legt das Fundament für den Fortschritt im digitalen Zeitalter. Durch den Schulterschluss mit IBM wird LTIMindtree eine Pionierrolle bei der Weiterentwicklung von KI-Technologien einnehmen und Unternehmen dabei unterstützen, durch Governance einen beispiellosen Erfolg zu erzielen."

Kate Woolley, General Manager, IBM Ecosystem, erklärt: "IBM Service Partner wie LTIMindtree übernehmen eine zentrale Rolle bei der Unterstützung von Unternehmen, um die Vorteile der generativen KI-Technologie in allen Phasen ihrer KI-Einführung zu maximieren. Unsere gemeinsamen Anstrengungen im Rahmen des Center of Excellence eröffnen unseren Unternehmen die Möglichkeit, die neuesten KI-Forschungsprojekte und -Innovationen in Technologien zur Lösung realer geschäftlicher Herausforderungen zu überführen."

Die Zusammenarbeit wird den Kunden verschiedene Vorteile und Zugang zu folgenden Technologien verschaffen:

IBM watsonx.governance: LTIMindtree wird eine watsonx.governance-Integration mit der Canvas.ai-Plattform bereitstellen, wodurch ein kollaboratives, unternehmenstaugliches Toolkit entsteht, das Unternehmen dazu befähigt, KI-Governance-Frameworks über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg strategisch einzubinden. Zusammen liefern diese Plattformen die notwendigen Strukturen und Prozesse, um die Komplexität der regulatorischen Vorschriften zu bewältigen und zugleich ethische Standards, Compliance-Anforderungen und verantwortungsbewusste KI-Praktiken einzuhalten.

Zudem wird das CoE einen Service zur Modernisierung von Unternehmensdaten und zur Erweiterung des Warehouse bereitstellen, der von watsonx.data unterstützt wird. Dieser Service bietet Data-Warehouse-Kunden das Framework und die Tools, um die Performance ihrer vorhandenen Data-Warehouse-Funktionen mithilfe der Leistungsfähigkeit von IBM watsonx.data und der Expertise von LTIMindtree bei der Entwicklung unternehmensspezifischer Lösungen zu optimieren. IBM watsonx.ai: Das CoE soll außerdem verschiedene Dienste zur Modernisierung von Full-Stack-Anwendungen in einer Reihe von domänenspezifischen Anwendungsfällen bereitstellen, etwa solche zur Modernisierung von Mainframe-Anwendungen. Unternehmen wird das Know-how von LTIMindtree im Bereich des Full-Stack-Engineering in Kombination mit dem leistungsstarken IBM watsonx.ai Studio dabei helfen, KI-Modelle zu trainieren, zu validieren, zu optimieren und anzuwenden und dabei ihre Modernisierungsinitiativen zu vereinfachen.

Das Center of Excellence soll eine zentrale Rolle bei der Ausweitung von generativen KI-Anwendungen für die digitalen Initiativen von Kunden einnehmen, indem es die IBM watsonx-Plattform und KI-Assistenten, maschinelles Lernen, Spracherkennung, Verarbeitung natürlicher Sprache und konversationelle KI nutzt, um das Benutzererlebnis zu verbessern.

Kunden, die mehr über diese Kooperation erfahren möchten, können LTIMindtree bei der IBM THINK in Boston treffen. Weitere Informationen zu den Angeboten von LTIMindtree und IBM finden Sie unter https://www.ltimindtree.com/enterprise-solutions/ibm/.

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein globales Technologieberatungs- und digitales Lösungsunternehmen, das es Unternehmen aus verschiedenen Branchen ermöglicht, ihre Geschäftsmodelle neu zu gestalten, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum zu maximieren, indem sie digitale Technologien nutzen. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfassendes Fach- und Technologie-Know-how ein, um in einer konvergierenden Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse zu verbessern. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von mehr als 81.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachleuten in mehr als 30 Ländern getragen und vereint die branchenweit anerkannten Stärken der ehemaligen Larsen Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen und der Umsetzung von Veränderungen in großem Maßstab. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.ltimindtree.com/.

Über IBM

IBM ist ein führender Anbieter von globaler Hybrid Cloud und KI sowie von Beratungsexpertise. Wir unterstützen Kunden in mehr als 175 Ländern dabei, Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen, Geschäftsprozesse zu optimieren, Kosten zu senken und sich einen Wettbewerbsvorteil in ihrer Branche zu verschaffen. Mehr als 4.000 Regierungs- und Unternehmenseinheiten in kritischen Infrastrukturbereichen wie Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Gesundheitswesen verlassen sich auf die Hybrid-Cloud-Plattform von IBM und Red Hat OpenShift, um ihre digitale Transformation schnell, effizient und sicher durchzuführen. Die bahnbrechenden Innovationen von IBM in den Bereichen KI, Quantencomputing, branchenspezifische Cloud-Lösungen und Beratung bieten unseren Kunden offene und flexible Optionen. All dies wird unterstützt durch das langjährige Engagement von IBM für Vertrauen, Transparenz, Verantwortung, Integration und Service.

