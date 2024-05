Trotz aller politischer Bemühungen die Energieversogung gänzlich regenerativ zu gestalten muss erkannt werden, dass dieses Ziel nur in bestimmten Zonen des Planeten umsetzbar sein wird. Auf der nördlichen Halbkugel gibt es eine Vielzahl von Wasserkraftwerken, Sonne und Wind werden bereits global in die Energiewende integriert. In Ländern wie China, Indien und Brasilien ist der Bedarf aber so groß, dass er nur mit fossilen Energieformen gedeckt werden kann. Produzenten fossiler Rohstoffe gibt es rund um den Globus, die größten Vorkommen sind heute in Saudi-Arabien, Russland sowie Afrika und Nord- bzw. Südamerika zu finden. Kanada sitzt auf Reserven für die nächsten 250 Jahre. Dort hat es sich Saturn Oil & Gas zur Aufgabe gemacht, einen mittleren Produzenten zu bauen. Mit der Übernahme weiterer Öl- und Gas-Assets in Saskatchewan steigt die Förderleistung auf 38.000 bis 40.000 Barrel Öläquivalente pro Tag. Eine weitere transformative Entwicklung.

