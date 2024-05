EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

MPC Capital mit starkem ersten Quartal: Finanzkennzahlen unterstreichen hochprofitables Geschäftsmodell



08.05.2024 / 06:30 CET/CEST

Pressemitteilung MPC Capital mit starkem ersten Quartal: Finanzkennzahlen unterstreichen hochprofitables Geschäftsmodell Wiederkehrende Management Fees steigen um 4 %, Transaction Fees um 64 %

Anstieg des EBT um 69 % auf EUR 7,0 Mio. durch starkes Transaktionsgeschäft und nachhaltig hohe Rückflüsse aus Co-Investments

Prognose für das Gesamtjahr 2024 bestätigt Hamburg, 8. Mai 2024 - Der Hamburger Asset- und Investment-Manager MPC Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) legt heute seine Zahlen für das erste Quartal 2024 vor. Ein im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich stärkeres Transaktionsgeschäft sowie ein konsequenter Ausbau der Management- und Service-Plattformen führten in Summe zu einem zweistelligen Umsatzwachstum. Anhaltend hohe Rückflüsse aus dem Co-Investment-Portfolio sorgten für ein starkes Finanzergebnis und eine deutliche Verbesserung der Ertragskraft.



Stabiles Wachstum der Management Fees und starkes Transaktionsgeschäft Die Umsatzerlöse stiegen um 11 % auf EUR 9,6 Mio. (Q1 2023: EUR 8,6 Mio.). Rund 81 % davon resultierten aus wiederkehrenden Management Fees, die um 4 % auf EUR 7,7 Mio. (Q1 2023: EUR 7,4 Mio.) erhöht werden konnten. Das Wachstum resultierte im Wesentlichen aus dem Ausbau der maritimen Aktivitäten. Ende März konnte zudem die Akquisition des Schiffsmanagers Zeaborn erfolgreich abgeschlossenen werden. Hierdurch werden sich die von MPC Capital im technischen Schiffsmanagement betreute Flotte und die damit verbundenen wiederkehrenden Erträge weiter erhöhen. Im ersten Quartal 2024 verzeichnete MPC Capital trotz des herausfordernden Marktumfelds ein starkes Transaktionsgeschäft. Neben der Veräußerung einer Büroimmobilie konnte MPC Capital im ersten Quartal mehrere Schiffe in Club-Deal-Strukturen erwerben und veräußern. Weitere Transaktionserlöse konnten zudem mit der Fertigstellung von weiteren Containerschiffen aus den aufgelegten Neubauprogrammen realisiert werden, die durch ihre moderne Antriebstechnologie einen Beitrag zur Dekarbonisierung der maritimen Infrastruktur leisten. Insgesamt stiegen die Transaktionserlöse um 64 % auf EUR 1,8 Mio. (Q1 2023: EUR 1,1 Mio.). Stabile Erträge aus Co-Investments - Profitabilität weiterhin auf hohem Niveau Das Finanzergebnis lag im ersten Quartal 2024 bei EUR 6,8 Mio. (Q1 2023: EUR 4,0 Mio.) und resultierte aus Rückflüssen aus dem Co-Investment-Portfolio der MPC Capital. Auf der Basis einer stabilen Kostenstruktur konnte das Ergebnis vor Steuern (EBT) nach den ersten drei Monaten 2024 deutlich überproportional um 69 % auf EUR 7,0 Mio. (Q1 2023: EUR 4,1 Mio.) erhöht werden. Mitte März hatte MPC Capital angekündigt, seinen Anteil an der MPC Container Ships von zuvor 7 % auf nun rund 14 % zu erhöhen. Der Kaufpreis in Höhe von rund EUR 34 Mio. ist nach Abschluss des ersten Quartals Anfang April fällig geworden. Bereinigt um diese stichtagsbedingte Erhöhung der Verbindlichkeiten lag die Eigenkapitalquote (bereinigt) zum 31. März 2024 unverändert bei 85 % (31. Dezember 2023: 85 %). Prognose für 2024 bestätigt Der Vorstand bestätigt seine im Februar aufgestellte und Mitte März erhöhte Prognose für das Gesamtjahr 2024. Demnach ist mit einem Konzernumsatz mindestens auf der Höhe des Vorjahres (EUR 37,9 Mio.) zu rechnen sowie mit einem Ergebnis vor Steuern, das leicht über dem bereits hohen Niveau des Geschäftsjahres 2023 von EUR 19,3 Mio. liegen dürfte. Auf Basis einer starken Bilanz wird sich MPC Capital weiter auf den Ausbau der etablierten Investment-Plattformen konzentrieren, um zusätzliches Wachstum zu generieren. Insbesondere durch die hohe Nachfrage nach Investments im Zusammenhang mit der Energiewende und der Dekarbonisierung der Schifffahrt, sowie Chancen, die sich aus Marktunsicherheiten und gesunkenen Bewertungsniveaus ergeben, sieht MPC Capital attraktive Investment-Möglichkeiten. Veränderungen im Vorstand Mit Ablauf der Hauptversammlung, die am 13. Juni 2024 stattfindet, wird Constantin Baack neuer CEO der MPC Capital AG. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Ulf Holländer wechselt in den Aufsichtsrat. Neu in den Vorstand kommt Christian Schwenkenbecher als Chief Client Officer. Finanzvorstand Dr. Philipp Lauenstein komplettiert das neue Führungstrio. "Ich freue mich, die MPC Capital bei meinem Nachfolger Constantin Baack in den besten Händen zu wissen und dass damit ein nahtloser Übergang in der Unternehmensführung gewährleistet ist", so Ulf Holländer, CEO und designierter Aufsichtsrat der MPC Capital AG. "Die operativen und wirtschaftlichen Erfolge des ersten Quartals zeigen erneut, dass MPC Capital mit seinem integrierten Investment- und Dienstleistungsangebot auch für volatile Marktphasen bestens aufgestellt ist." Kennzahlen Q1 2024 GuV Q1 2024 Q1 2023 +/- T€ T€ Umsatz 9.602 8.633 +11% davon Management Fees 7.740 7.446 +4% davon Transaction Fees 1.775 1.085 +64% davon übrige 87 102 -15% Sonstige betriebliche Erträge 709 889 -20% Personalaufwand -4.915 -4.333 +13% Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.796 -4.328 -12% Ergebnis vor Steuern (EBT) 6.972 4.114 +69% EBT Marge 73% 48% +25pp Konzernergebnis 5.884 3.718 +58% Ergebnis je Aktie (€) 0,15 0,10 +50% Bilanz 31.03.2024 31.12.2023 T€ T€ Bilanzsumme1 190.492 152.077 +25% Anlagevermögen 90.830 61.500 +48% davon Finanzanlagen (i.W. Co-Investments) 85.633 56.022 +53% Umlaufvermögen 98.423 90.276 +9% davon Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 64.626 61.140 +6% Eigenkapital 134.403 129.522 +4% Eigenkapitalquote (bereinigt) 1 85,2% 85,2% +0,0pp

1 Eigenkapitalquote bereinigt um die stichtagsbedingte Erhöhung der Verbindlichkeiten aus der Erhöhung des Anteils an der MPC Container Ships. Über MPC Capital (www.mpc-capital.de) MPC Capital ist ein global agierender Asset- und Investment-Manager für Sachwerte in den Bereichen Real Estate, Renewables und Shipping. Das Leistungsspektrum umfasst die Auswahl, Initiierung, Entwicklung und Strukturierung der Kapitalanlagen über das aktive Management bis zur Veräußerung. Mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und über 30 Jahren Erfahrung bietet MPC Capital institutionellen Investoren Zugang zu Investments in ausgewählten Märkten mit attraktiven Wachstums- und Renditechancen. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen mit Familienhintergrund trägt MPC Capital dazu bei, den Finanzierungsbedarf zur Erreichung globaler Klimaziele abzudecken. Kontakt MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.



