KNAUS TABBERT STARTET ERFOLGREICH IN DAS GESCHÄFTSJAHR 2024 - DEUTLICHE ERGEBNISSTEIGERUNG IM ERSTEN QUARTAL 2024



08.05.2024 / 07:00 CET/CEST

Konzernumsatz steigt im ersten Quartal 2024 um 2,2 % auf EUR 376,7 Millionen

Bereinigtes EBITDA erhöht sich überproportional zum Umsatz um 18,5 % auf EUR 38,8 Millionen

KNAUS, WEINSBERG und MORELO weiterhin führend bei Neuzulassungen

Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt in EUR Mio. 01.01. bis 31.03.2024 01.01. bis 31.03.2023 01.01. bis 31.03.2022 Veränderung Umsatz 376,7 368,5 222,3 2,2% davon Premiumsegment 327,7 323,1 190,1 1,4% davon Luxussegment 49,0 45,4 32,2 7,9% Gesamtleistung 388,4 380,7 212,1 2,0% EBITDA 38,1 32,7 16,2 18,5% EBITDA bereinigt 38,8 32,7 16,2 18,5% EBITDA-Marge bereinigt 10,3% 8,9% 7,3% Nettoergebnis 18,2 17,0 6,2 6,6% Ergebnis je Aktie (in EUR) 1,77 1,71 0,62 3,4%

Insgesamt erhöhte sich der konsolidierte Konzernumsatz im ersten Quartal 2024 um 2,2 % auf EUR 376,7 Mio. (Vorjahr: EUR 368,5 Mio.). Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA stieg im Berichtszeitraum von EUR 32,7 Mio. auf EUR 38,8 Mio., ein Anstieg um 18,5 %. Die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich deutlich auf 10,3 % (Vorjahr: 8,9 %). Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden konzernweit 4.663 Wohnmobile und Camper Vans (Vorjahr 4.390) sowie 2.925 Wohnwagen (Vorjahr 3.915) abgesetzt. In Summe wurden 7.588 Einheiten fakturiert. "Der Start in das Jahr 2024 ist von einer positiven Entwicklung des Reisemobilmarktes in Europa gekennzeichnet. Spitzenwerte bei Neuzulassungen bestätigen dies eindrucksvoll" kommentiert Wolfgang Speck, CEO der Knaus Tabbert AG, den Start in das Geschäftsjahr 2024. "Unser Auftragsbestand per Ende März, die für das Modelljahr 2025 geplanten Produktinnovationen sowie die Einführung einer neuen Marke geben uns die notwendige Planungssicherheit und Zuversicht für das Geschäftsjahr 2024." Der Konzern weist zum Bilanzstichtag 31. März 2024 weiterhin einen - gemessen an der Umsatzerwartung für das Gesamtjahr 2024 - soliden Auftragsbestand von rund EUR 621 Mio. aus. WACHSTUM IN ALLEN SEGMENTEN Knaus Tabbert erzielte in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024 in allen Geschäftssegmenten eine Umsatzsteigerung. EUR 327,7 Mio. des Konzernumsatzes entfielen auf das Premiumsegment (Vorjahr: EUR 323,1 Mio.), weitere EUR 49,0 Mio. (Vorjahr: 45,5 Mio.) sind dem Luxussegment zuzuordnen. Der Konzernumsatz resultierte hauptsächlich aus dem Verkauf von Freizeitfahrzeugen. Der Bereich Aftersales, welcher im Wesentlichen das Ersatzteilgeschäft umfasst, trägt mit EUR 9,9 Mio. (Vorjahr: EUR 4,3 Mio.) zum Umsatz bei. DIVIDENDE Die Dividendenpolitik des Knaus Tabbert Konzerns ist auf Kontinuität ausgerichtet. In diesem Sinne ist auch geplant, der Hauptversammlung im Juni 2024 im Einklang mit der sehr erfreulichen Ergebnisentwicklung des Geschäftsjahres 2023 eine Erhöhung der Dividende auf EUR 2,90 je Aktie (Vorjahr EUR 1,50) vorzuschlagen. PROGNOSE BESTÄTIGT Auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung des Knaus Tabbert Konzerns ergibt sich für die wesentlichen Steuerungskennzahlen folgende Prognosen: Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen wir mit einer Entwicklung des Konzernumsatzes gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 in einer Bandbreite von EUR 1,4 Mrd. bis EUR 1,55 Mrd. Für den weiteren Verlauf des Modelljahres 2024, das am 31. Juli 2024 endet, plant Knaus Tabbert keine Preiserhöhung gegenüber dem Handel. Die Ertragskraft, ausgedrückt durch das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge, wird auf Basis der erwarteten Umsatzentwicklung, in einer Bandbreite von 8 % - 9 % erwartet.



