EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Stabilus SE schließt Q2 GJ2024 mit leichtem Umsatzplus ab



08.05.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS Stabilus SE schließt Q2 GJ2024 mit leichtem Umsatzplus ab Umsatzanstieg in Q2 GJ2024 von 0,9% auf 313,5 Mio. € trotz herausforderndem Umfeld, Region APAC primärer Wachstumstreiber Bereinigtes EBIT[1] in Q2 bei 38,9 Mio. €, nach 40,8 Mio. € in Q2 GJ2023, entsprechend einer Marge von 12,4% (Q2 GJ2023: 13,1%) Q2-Ergebnis bei 18,1 Mio. € (Q2 GJ2023: 42,6 Mio. €); Vorjahresquartal durch signifikanten positiven Steuereffekt beeinflusst Bereinigter FCF[1] bei 3,7 Mio. € (Q2 GJ2023: 12,1 Mio. €) Prognose für Geschäftsjahr 2024 konkretisiert auf unteren Rand der erwarteten Spanne von 1,4 Mrd. € bis 1,5 Mrd. € für Umsatz und 13% bis 14% für bereinigte EBIT-Marge[1]; Aufholeffekt im zweiten Halbjahr erwartet Erwerb von DESTACO erfolgreich vollzogen; Erstkonsolidierung zum 31. März 2024 Koblenz, 8. Mai 2024 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien, hat das am 31. März 2024 beendete zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 mit einem leichten Umsatzwachstum in einem herausfordernden Marktumfeld abgeschlossen. Die positive Entwicklung in der Region Asien-Pazifik (+12,1% Umsatzwachstum) und die stabile Entwicklung in der Region EMEA (+0,2%) haben die Nachfrageschwäche in der Region Americas (-4,1%) dabei mehr als ausgeglichen. Die Segmente Automotive (insbes. Automotive Powerise), Aerospace, Marine & Rail (AMR) und Health, Recreation & Furniture (HRF) waren dabei besonders wachstumsstark. Der Konzernumsatz stieg im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 um 0,9% auf 313,5 Mio. € von 310,6 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Zum 31. März 2024 hat Stabilus den Erwerb des Industrial Automation Spezialisten DESTACO erfolgreich abgeschlossen und das Unternehmen in den Konsolidierungskreis aufgenommen. Mit Beginn des dritten Quartals 2024 wird DESTACO damit zum Umsatz und Ergebnis der Stabilus-Gruppe beitragen. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von DESTACO auf 206 Mio. USD bei einer bereinigten EBIT-Marge von 20%. Dr. Michael Büchsner, CEO von Stabilus, sagte: "Das Umsatzwachstum in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld ist vor allem auf unsere Diversifizierung sowohl in regionaler Hinsicht als auch mit Blick auf die Vielzahl von Industrien, in denen unsere Produkte zur Bewegungssteuerung eingesetzt werden, zurückzuführen. Positiv stimmt uns dabei zum Beispiel der Absatz unseres Türaktuators DA90 zum automatischen Öffnen und Schließen von PKW-Türen, von dem wir in den zurückliegenden sechs Monaten eine Rekordanzahl von mehr als 110.000 Einheiten verkaufen konnten. Gleichzeitig legen wir bereits in diesen Tagen mit mehreren Treffen der Stabilus- und DESTACO-Managementteams in den USA, Deutschland, Indien und China den Grundstein für die Zusammenarbeit und die strategische Weiterentwicklung der Stabilus-Gruppe. Die Motivation und der Innovationsgeist der Mitarbeiter von DESTACO haben mich dabei sehr begeistert." Stefan Bauerreis, CFO von Stabilus, ergänzte: "Analog zu den zurückliegenden Jahren erwarten wir eine stärkere Nachfrage im dritten und vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahrs, was uns zuversichtlich stimmt, unsere konkretisierte Jahresprognose zu erreichen. Unsere im Zuge der Akquisition von DESTACO auf 2,8 gestiegene Nettoverschuldungsquote planen wir in den kommenden zwei bis drei Jahren auf Basis der erwarteten positiven Geschäftsentwicklung wieder auf unter 2,0 zu reduzieren." APAC und EMEA tragen Umsatzwachstum in Q2 GJ2024 In der Region EMEA stieg der Umsatz in Q2 GJ2024 um 0,2% auf 137,5 Mio. € (Q2 GJ2023: 137,2 Mio. €). Insbesondere der Bereich Aerospace, Marine & Rail (AMR) hat sich in dieser Region mit starkem Wachstum abgehoben. In Asien-Pazifik ( APAC ) konnte das Unternehmen seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 12,1% auf 66,7 Mio. € (Q2 GJ2023: 59,5 Mio. €) steigern, was vor allem auf eine sehr gute Entwicklung in den Bereichen Automotive, insbesondere Powerise, Industrial Machinery & Automation (IMA) und Distributors, Independent Aftermarket, E-Commerce (DIAMEC) zurückzuführen war. Die Nachfrage in der Region Americas bewegt sich trotz eines wieder anziehenden Geschäfts weiterhin unter dem Niveau des Vorjahres, was im Quartal zu einem Umsatzrückgang in Höhe von 4,1% auf 109,3 Mio. € (Q2 GJ2023: 114,0 Mio. €) führte. Positive Wachstumsimpulse kamen in dieser Region von den Bereichen Health, Recreation & Furniture (HRF), Commercial Vehicles (CV) und Automotive. Nach Marktsegmenten betrachtet, konnte Stabilus insbesondere in den Bereichen Aerospace, Marine & Rail (+66% ggü. dem Vorjahr), Health, Recreation & Furniture (+6% ggü. dem Vorjahr) und Automotive (+5% ggü. dem Vorjahr) Zuwächse erzielen. Bereinigte EBIT-Marge von 12,4% im zweiten Quartal 2024 Das bereinigte betriebliche Ergebnis (bereinigtes EBIT[1]) lag in Q2 GJ2024 mit 38,9 Mio. € um 4,7% unter dem Wert im Vorjahresquartal von 40,8 Mio. €. Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 12,4% gegenüber 13,1% im Vergleichszeitraum Q2 GJ2023. Grund für diese Entwicklung waren weiterhin hohe Materialeinkaufs- sowie gestiegene Personalkosten. In Q2 GJ2024 lag der Gewinn bei 18,1 Mio. € (Q2 GJ2023: 42,6 Mio. €), wobei der Gewinn im Vorjahresquartal durch eine einmalige Steuerrückerstattung für die Geschäftsjahre 2010 bis 2014 positiv beeinflusst wurde. Der bereinigte FCF[1] belief sich auf 3,7 Mio. € nach 12,1 Mio. € in Q2 GJ2023. Prognose für Geschäftsjahr 2024 auf unteren Rand der erwarteten Spanne konkretisiert Aufgrund des herausfordernden Umfelds konkretisiert Stabilus seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 auf den unteren Rand der erwarteten Spanne von 1,4 Mrd. € bis 1,5 Mrd. € für den Umsatz und 13% bis 14% für die bereinigte EBIT[1]-Marge. Analog zu den vorangegangenen Geschäftsjahren erwartet Stabilus eine stärkere Geschäftsentwicklung im dritten und vierten Quartal des Geschäftsjahres. Der Zwischenbericht für die erste Hälfte und das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 steht auf der Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de zum Download zur Verfügung. ________________________ [1] Siehe Definition/Berechnung der Kennzahlen bereinigtes EBIT und bereinigter FCF im Zwischenbericht H1 GJ2024, Seite 20 und 25, auf unserer Unternehmenswebseite unter ir.stabilus.com/de . Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: Peter.Steiner@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, erleichtern oder automatisieren. Die Stabilus Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit mehr als achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 1,2 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im MDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com und ir.stabilus.com . Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.



08.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com