DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ABOUT YOU - Zehn Jahre nach der Gründung erweitert About You sein Angebot. Der Online-Modehändler setzt auf Geburtstagsrabatte, Künstliche Intelligenz (KI) und eine Strategie, mit der chinesische Wettbewerber wie Temu und Shein gerade den Markt in Deutschland erobern: Direktlieferungen aus Fabriken an die Kunden. Tarek Müller, Mitgründer und Chef von About You, sagte dem Handelsblatt: "Wir werden noch dieses Jahr Artikel anbieten, die direkt aus der Fabrik kommen." Das ist notwendig, denn die Besucherzahlen auf der Website des Hamburger Unternehmens sind rückläufig. (Handelsblatt)

COMMERZBANK - Nach miserablen Ergebnissen 2023 ist die jüngste Mitarbeiterumfrage der Commerzbank etwas besser ausgefallen. Das geht aus einem Beitrag im Intranet des Instituts hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Im Vergleich mit anderen Konzernen schneidet die Bank aber weiter schwach ab. Die Befragung im Frühjahr 2024 fiel mit vier Fragen deutlich kürzer als die Umfrage im Sommer 2023 mit 20 Fragen. Viele kritische Fragen fehlten. Das löste innerhalb der Bank und auch in deren Intranet Diskussionen aus. (Handelsblatt)

DEUTZ - Der Motorenhersteller sortiert sein Zukunftsgeschäft neu: Auf der Hauptversammlung an diesem Mittwoch wird Unternehmenschef Sebastian Schulte ankündigen, das Geschäft mit der Entwicklung von Wasserstoff-Verbrennungsmotoren und anderen grünen Lösungen auszukoppeln. Das sagte Schulte dem Handelsblatt im Vorfeld. Perspektivisch könnte der Traditionskonzern dabei sein Engagement in der Elektromobilität zurückfahren. "Wir müssen im grünen Geschäft klarer werden und uns stärker auf Technologien fokussieren, in denen wir mit unserem Know-how einen Vorsprung haben", sagt Schulte. Das sei vor allem bei Wasserstoff-Verbrennungsmotoren der Fall. "Hier haben wir den Anspruch, Pionier zu sein." (Handelsblatt)

SIEMENS - Die Siemens-Zugsparte Mobility investiert stark in die Digitalisierung der Wartung. In einem nächsten Schritt steckt Mobility rund 150 Millionen Euro in den Ausbau des Servicedepots in Dortmund. Mit der Fokussierung auf Software, Künstliche Intelligenz und digitale Servicelösungen will die Sparte auch Forderungen nach einer Abtrennung von Siemens begegnen. Die Züge sollen künftig permanent Daten ans Depot senden. "Wir erkennen mithilfe von Künstlicher Intelligenz: Diese Tür fällt bald aus", sagte Mobility-Chef Michael Peter dem Handelsblatt. (Handelsblatt)

FORD - Ford ist bereit, den Verkauf von Benzinmodellen in Großbritannien einzuschränken, um die ehrgeizigen Ziele des Landes für Elektroautos zu erreichen - ein Schritt, der nach Einschätzung von Fords Europachef die Preise für die Verbraucher in die Höhe treiben dürfte. "Wir können Elektroautos nicht gegen die Nachfrage auf den Markt bringen. Wir werden keine Strafzölle zahlen. Wir werden keine E-Fahrzeuge mit großen Verlusten verkaufen, nur um die Einhaltung der Vorschriften zu erkaufen. Die einzige Alternative ist, unsere Lieferungen von [Motor-]Fahrzeugen nach Großbritannien zu reduzieren und diese Fahrzeuge woanders zu verkaufen", sagte Martin Sander. Das Vereinigte Königreich hat eine Quote nach chinesischem Vorbild zur Förderung des Verkaufs von Elektrofahrzeugen festgelegt, mit einem Ziel von 22 Prozent in diesem Jahr und einer jährlichen Steigerung bis 2030. Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen haben in diesem Jahr weniger als 17 Prozent der britischen Neuwagenverkäufe ausgemacht. (Financial Times)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2024 00:43 ET (04:43 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.