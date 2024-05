EQS-News: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

APONTIS PHARMA startet mit Umsatzwachstum bei Single Pill-Kombinationen und positivem Nettoergebnis in Geschäftsjahr 2024 - Prognose für Gesamtjahr 2024 bestätigt

Umsatzwachstum bei Single Pill-Kombinationen in Q1 2024 auf EUR 8,8 Mio. (3M 2023: EUR 6,6 Mio.), auch bedingt durch temporäre Lieferunfähigkeit eines Wettbewerbers

Kooperationsgeschäft mit EUR 0,9 Mio. erwartungsgemäß noch rückläufig (3M 2023: EUR 2,7 Mio.)

EBITDA durch reduzierte Kostenbasis und höhere Umsätze mit Single Pill-Kombinationen auf EUR 1,0 Mio. verbessert (3M 2023: EUR -1,5 Mio.)

Nettoergebnis mit EUR 0,4 Mio. wieder profitabel (3M 2023: EUR -1,5 Mio.)

Erhöhte Prognose infolge der Vertriebs- und Vermarktungsvereinbarung mit Novartis für Geschäftsjahr 2024 bestätigt

Monheim am Rhein, 8. Mai 2024. Die APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5 ), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pill-Kombinationen in Deutschland, hat aufgrund einer reduzierten Kostenbasis sowie höheren Umsätzen mit Single Pill-Kombinationen ein profitables erstes Quartal 2024 verzeichnet. Das Wachstum im Kerngeschäft mit Single Pill-Kombinationen um 35 % auf EUR 8,8 Mio. (3M 2023: EUR 6,6 Mio.) resultierte aus der gegenüber dem Vorjahr verbesserten Lieferfähigkeit für Atorimib (+EUR 1,4 Mio.) sowie der insgesamt positiven Entwicklung des restlichen Single Pill-Portfolios (+EUR 1,0 Mio.). Die Umsätze mit Tonotec sanken dabei entgegen der ursprünglichen Planung nur um EUR 0,1 Mio. Aufgrund der Tender-Situation hatte die Gesellschaft mit einem Rückgang von EUR 0,9 Mio. für Tonotec gerechnet. Ursächlich für diesen geringeren Rückgang von Tonotec war eine temporäre Lieferunfähigkeit des Tender-Gewinners. Das Kooperationsgeschäft war im ersten Quartal 2024 mit einem Umsatz von EUR 0,9 Mio. (3M 2023: EUR 2,7 Mio.) erwartungsgemäß noch rückläufig. Insgesamt erzielte APONTIS PHARMA mit EUR 10,0 Mio. einen Gesamtumsatz auf Vorjahresniveau (3M 2023: EUR 10,0 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich auf EUR 1,0 Mio., was im Wesentlichen auf die reduzierte Kostenbasis infolge der erfolgreich abgeschlossenen Restrukturierung zurückzuführen ist. Im Vorjahreszeitraum stand noch ein Minus von EUR -1,5 Mio. zu Buche. Der Mittelabfluss im Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit verbesserte sich auf EUR -2,8 Mio. (3M 2023: Mittelabfluss EUR -5,3 Mio.) und war insbesondere durch den Abfluss von Mitteln in Höhe von EUR 1,6 Mio. aus der im Vorjahr gebildeten Restrukturierungsrückstellung geprägt. Mit einer Eigenkapitalquote von 57,9 % sowie einer Netto-Liquidität von EUR 17,5 Mio. (31. Dezember 2023: EUR 20,8 Mio.) verfügt APONTIS PHARMA weiterhin über eine solide Vermögens- und Finanzlage zur Finanzierung des geplanten weiteren Wachstums und des Ausbaus des Produktportfolios.



Bruno Wohlschlegel, CEO von APONTIS PHARMA: "Im ersten Quartal 2024 konnte APONTIS PHARMA bereits die ersten Früchte des umgesetzten Performance- und Effizienzsteigerungsprogramms ernten. So erzielten wir eine deutlich verbesserte Profitabilität infolge einer deutlich verringerten Kostenbasis. Darüber hinaus haben wir unseren neuen Go-To-Market-Ansatz vorzeitig gestartet und sehen, dass die Organisation mit der Fokussierung auf Wachstumstreiber sehr gut umgehen kann. Besonders gefreut hat uns in diesem Zusammenhang der Vertrauensvorschuss von Novartis, die unser neues Multi-Channel-basiertes Go-to-Market-Modell überzeugt hat, die Distribution und Vermarktung von zwei Asthma-Arzneimitteln exklusiv an APONTIS PHARMA zu übertragen."



Konzernzahlen (ungeprüft) in EUR Mio. 3M 2024 3M 2023 ? Single Pill-Umsatz 8,8 6,6 34,7 % Gesamtumsatz 10,0 10,0 1,0 % EBITDA 1,0 -1,5 n/a EBITDA-Marge (in %) 9,8 % -15,1 % n/a EBIT 0,5 -2,0 n/a EBIT-Marge (in %) 4,5 % -19,9 % n/a Nettoergebnis 0,4 -1,5 n/a 31. März 2024 31. Dez. 2023 Eigenkapitalquote (in %) 57,9 % 52,7 % 520 Bps. Nettoliquidität 17,5 20,8 -15,9 %

Hinweis: Die Zahlen für den Drei-Monatszeitraum sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Neues Vertriebsmodell verspricht Umsatzsteigerungen bei Single Pill-Kombinationen Nach dem Start des neuen Vertriebsmodells zum 1. März 2024 will APONTIS PHARMA in ihrem Kerngeschäft mit Single Pill-Kombinationen wieder auf die Wachstumsspur einschwenken. Der Sondereffekt durch eine temporäre Lieferunfähigkeit eines Konkurrenten zum Produkt Tonotec beschränkte sich auf das erste Quartal 2024. Demgegenüber sollen die Maßnahmen des neuen Vertriebsmodells nach und nach greifen und zu weiter steigenden Single Pill-Umsätzen führen. Nach der Markteinführung der 15. Single Pill-Kombination auf dem deutschen Markt im März 2024 sollen drei neue Produkte zur Behandlung kardiovaskulärer Erkrankungen das Produktportfolio im weiteren Jahresverlauf auf dann 18 Single Pill-Kombinationen erweitern.



Erhöhte Prognose infolge der Vertriebs- und Vermarktungsvereinbarung mit Novartis für Geschäftsjahr 2024 bestätigt Nach dem Ende des Berichtszeitraums hat APONTIS PHARMA Anfang April mit dem Schweizer Pharmakonzern Novartis eine Vereinbarung über eine exklusive Kooperation zur Marketing- und Vertriebsunterstützung bei zwei Asthma-Präparaten geschlossen. In diesem Zusammenhang erhöhte das Unternehmen die Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Die Gesellschaft erwartet weiterhin einen Umsatzanstieg auf EUR 50,7 Mio. und ein positives EBITDA von EUR 3,3 Mio. für das Geschäftsjahr 2024. Auf Basis des auch durch Sondereinflüsse geprägten Ergebnisses des ersten Quartals bestätigt der Vorstand diesen Ausblick.



Bruno Wohlschlegel weiter: "Während der Einfluss einer temporären Lieferunfähigkeit unseres Wettbewerber auf den Umsatz auf das erste Quartal beschränkt war, erwarten wir, dass unsere neuen Vertriebsmaßnahmen ihre Wirkung im weiteren Jahresverlauf entfalten. Wir gehen davon aus, dass wir allein mit den bereits umgesetzten Maßnahmen unseres Performance- und Effizienzsteigerungsprogramms und des neuen Go-to-Markets-Ansatzes die prognostizierten Ziele erreichen werden. Gleichzeitig zeigt uns das steigende Umsatzpotenzial unseres wachsenden Single-Pill-Portfolios, wie wichtig ein skalierbares Geschäftsmodell in Zukunft sein wird."



Webcast/Telefonkonferenz: CEO Bruno Wohlschlegel, CPO Thomas Milz und CFO Thomas Zimmermann werden heute, 8. Mai 2024, 11.00 Uhr MESZ, in einer Webcast-Präsentation die Ergebnisse des ersten Quartals 2024 erläutern. Die Präsentation wird in englischer Sprache abgehalten. Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig für die Teilnahme unter: APONTIS PHARMA Zwischenmitteilung 3M 2024- Webcast/Telefonkonferenz . Die begleitende Präsentation wird vor Beginn auch auf der Website des Unternehmens verfügbar sein.



Zusätzliche Informationen: Informationen zu anstehenden Veranstaltungen finden Sie unter https://apontis-pharma.de/finanzkalender sowie die aktuellsten Analysteneinschätzungen unter https://apontis-pharma.de/aktienkurs .



Verkürzte Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft) in EUR Mio. 3M 2024 3M 2023 ? Umsatzerlöse 10,0 10,0 0,0 Sonstige betriebl.

Erträge 0,3 0,3 0,0 Materialaufwand -3,1 -3,5 0,4 Rohergebnis 7,2 6,8 0,4 Personalaufwand -3,7 -4,9 1,2 Abschreibungen -0,5 -0,5 0,0 Sonstige betriebl. Aufwendungen -2,5 -3,4 0,9 Betriebsergebnis 0,5 -2,0 2,5 Finanzergebnis -0,1 0,1 -0,2 Ergebnis vor Steuern 0,4 -1,9 2,3 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,0 0,4 -0,4 Ergebnis nach Steuern 0,4 -1,5 1,9 Sonstige Steuern 0,0 0,0 0,0 Nettoergebnis 0,4 -1,5 1,9

Hinweis: Die Zahlen für den Drei-Monatszeitraum sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Verkürzte Konzernbilanz (ungeprüft) in EUR Mio. 31. März 2024 31. Dez. 2023 ? Aktiva Anlagevermögen 18,3 18,4 -0,1 Vorräte 5,4 6,6 -1,2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände 1,6 1,7 -0,1 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 23,6 26,8 -3,2 Aktive Rechnungsabgrenzungs-posten 0,6 0,5 0,1 Aktive latente Steuern 3,5 3,5 0,0 Passiva Eigenkapital 30,7 30,2 0,5 Unterschiedsbetrag aus Kapitalkonsolidierung 0,5 0,6 -0,1 Rückstellungen 12,2 15,3 -3,1 Bankverbindlichkeiten 6,1 6,0 0,1 Verbindlichkeiten 3,5 5,4 -1,9 Bilanzsumme 53,0 57,5 -4,5

Hinweis: Die Zahlen zum 31. März 2024 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Verkürzte Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft) in EUR Mio. 3M 2024 3M 2023 ? Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -2,8 -5,3 2,5 Cashflow aus Investitionstätigkeit -0,4 -0,6 0,2 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 0,0 0,0 0,0 Netto-Cashflow -3,2 -5,9 2,7

Hinweis: Die Zahlen für den Drei-Monatszeitraum sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Über APONTIS PHARMA: Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pill-Kombinationen spezialisiert hat. Single Pill-Kombinationen vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat, das einmal am Tag eingenommen wird. Single Pill-Therapien verbessern wissenschaftlich gestützt signifikant die Behandlungsprognose und Lebensqualität der Patient:innen, während Komplikationen, Sterblichkeit und Behandlungskosten sinken. Daher sind Single Pill-Kombinationen in zahlreichen internationalen Behandlungsleitlinien die zu bevorzugende Therapieoption, darunter in der EU und in Deutschland. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt seit 2013 ein breites Portfolio an Single Pill-Kombinationen und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de .



APONTIS PHARMA AG Investor Relations

ir@apontis-pharma.de

T: +49 2173 89 55 4900

F: +49 2173 89 55 1521

Alfred-Nobel-Str. 10

40789 Monheim am Rhein

Deutschland

apontis-pharma.de



APONTIS PHARMA Presse-Kontakt CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

ir@apontis-pharma.de

T: +49 89 125 09 0330



