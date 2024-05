EQS-News: IONOS Group SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartals-/Zwischenmitteilung

IONOS Group SE mit Q1 2024 Ergebnissen und Bestätigung der Prognose für 2024



08.05.2024

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



+ 200.000 Kunden auf 6,26 Mio. (Q1 2023: 6,06 Mio. Kunden)

+ 5,4 % Umsatz auf 373,0 Mio. € (Q1 2023: 353,8 Mio. €)

+ 22,7 % bereinigtes EBITDA auf 105,3 Mio. € (Q1 2023: 86,2 Mio. €)

Prognose 2024 bestätigt Karlsruhe / Berlin, 8. Mai 2024. Die IONOS Group SE, der führende europäische Digitalisierungs-Partner für kleine und mittlere Unternehmen, ist erfolgreich ins Geschäftsjahr 2024 gestartet. Neben der positiven Entwicklung von Umsatz und Ergebnis in den ersten drei Monaten 2024, stieg auch die Kundenzahl um rund 200.000 auf 6,26 Mio. Die Umsatzerlöse stiegen im 1. Quartal 2024 um 5,4 % auf 373,0 Mio. € (Q1 2023:

353,8 Mio. €). Das bereinigte EBITDA konnte in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2024 deutlich gesteigert werden und lag mit 105,3 Mio. € um 22,7 % über dem Vorjahreszeitraum (Q1 2023: 86,2 Mio. €). Die bereinigte EBITDA-Marge stieg auf 28,4 % (Q1 2023: 24,4 %). Aufgrund des erfolgreichen Starts in das Geschäftsjahr 2024 bestätigt IONOS die Prognose für die Jahre 2024 und 2025. Für das Geschäftsjahr 2024 plant das Unternehmen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von ca. 11 % (2023: 1,423 Mrd. €). Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei ca. 28,5 % (2023: 27,4 %) liegen, wodurch ein bereinigtes EBITDA von ca. 450 Mio. € (2023: 390,3 Mio. €) erwirtschaftet werden soll. Für 2025 plant IONOS ein unvermindert starkes Umsatzwachstum und eine weitere Steigerung der bereinigten EBITDA-Marge auf ca. 30 %.

Presse:

Andreas Maurer

press@ionos-group.com

Telefon +49 721 50957968 Investor Relations:

Stephan Gramkow

investor-relations@ionos-group.com

Telefon +49 2602 96 1043







