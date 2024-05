Starke Übernahme: Dieses Börsen-Juwel könnte vor einem weiteren gewaltigen Kurssprung stehen

Anzeige / Werbung

EU im globalen Wettlauf um wichtige Rohstoffe. Um strategisch autonom zu bleiben, muss Europa seine Versorgung sichern

Lieber Leserinnen und Leser,

an der Börse haben Sie als Privatanleger nur selten einen echten Vorsprung gegenüber den Banken und Profis. Die Profis können oft früher in die besten Unternehmen investieren - lange vor uns Privatanlegern und zu Einstiegskursen, von denen wir nur träumen können. Doch es gibt an der Börse manchmal ganz besondere "Special Situations" bei kleinen Micro-Cap-Aktien, die das Spiel zu unseren Gunsten umdrehen.

Diese außergewöhnlichen Situationen bieten eine ganz seltene Chance: vor den Profis zu Schnäppchenpreisen in ein ultra-spannendes Unternehmen zu investieren. Wenn die Bewertung der Unternehmen noch im Mini-Bereich liegt und Sie damit die gesamte Aufwärtsbewegung voll mitnehmen können. Dabei sprechen wir nicht von dreistelligen Gewinnen.

Bei "Special Situation"-Chancen sprechen wir von vierstelligen Gewinn-Potenzialen im Multi-Tenbagger-Bereich! So eine seltene "Special Situation" bietet sich Ihnen jetzt bei dem kanadischen Rohstoff-Unternehmen IberAmerican Lithium (NEO: IBER, ISIN: CA45074U1093, WKN: A3ESW8).

Hier können Sie als Erster und damit vor allen anderen investieren!

Ultra-seltene "Special Situation": Sie können vor den Profis einsteigen!

Damit Sie die gewaltige Investmentchance und das volle langfristige Potenzial im vierstelligen Prozent-Bereich von +1.000% und mehr bei dieser "Special Situation" richtig einordnen können, muss man zuerst die makroökonomischen Veränderungen verstehen. Sie bilden das Fundament für diese ultra-seltene Investment-Chance.

Der Konflikt in der Ukraine hat die Welt auf der geopolitischen und weltwirtschaftlichen Ebene grundlegend verändert. Wir befinden uns in einem neuen Kalten Krieg zwischen den westlichen und den BRICS-Staaten wie Russland, China, Iran und Nordkorea sowie ehemaligen GUS-Staaten wie Kasachstan oder Usbekistan, die ebenfalls zu den BRICS Staaten gehören.

Was die Börsen noch überhaupt nicht verstehen: Diese historische geopolitische Veränderung, die die Weltpolitik mindestens für die nächste Dekade bestimmen wird, hat auch die Rohstoffmärkte grundlegend verändert! Denn das sicher zugängliche Rohstoff-Angebot hat sich nun massiv verknappt.

Rohstoffe aus Russland, aus China oder anderen BRICS-Staaten sind für viele Länder nun tabu. Deshalb bauen die westlichen Volkswirtschaften jetzt unter absolutem Hochdruck eine neue Rohstoff-Versorgung aus politisch sicheren Ländern im Eiltempo auf! Die Sicherheit einer von den BRICS-Staaten unabhängigen Rohstoff-Versorgung hat für die westlichen Industrieländer jetzt absolute Priorität.

Der doppelte Gewinn-Turbo in der neuen Rohstoff-Welt: Projekte aus Klasse-1-Ländern

Dies gilt für Energie-Rohstoffe und natürlich für Industrie-Metalle, die nicht umsonst auch den Namen "Strategische Metalle" haben. Sie haben eine strategisch entscheidende Bedeutung für die Volkswirtschaften. Deshalb wollen Sie im neuen Rohstoff-Superzyklus bei Industriemetallen primär auf Aktien nordamerikanischer, australischer und europäischer Unternehmen setzen .

Denn auf Basis der historischen geopolitischen Veränderungen mit dem neuen Ost-West-Konflikt werden wir in den kommenden Jahren bei Energie und den Strategischen eine neuartige Drei-Klassen-Gesellschaft bekommen.

3. Klasse (niedrigste Klasse): Projekte in den Einflussregionen der BRICS-Staaten um Russland, China, Iran und Nordkorea werden an den globalen Rohstoff-Märkten gewaltige Bewertungsabschläge erhalten. Denn die geopolitischen Risiken sind zu hoch. Das aktuell bekannteste Beispiel ist Öl aus Russland, das Russland nur mit massiven Discounts verkaufen kann.

2. Klasse (mittlere Klasse): Projekte in Regionen wie Lateinamerika oder Afrika werden mit moderat erhöhten Länderrisiken bewertet. Je nachdem, wie politisch stabil die Länder sind und in welcher Einflusssphäre sie sich befinden.

1. Klasse (höchste Klasse): An der Spitze der Pyramide werden Projekte aus politisch sicheren Ländern in Nordamerika, Europa und Australien liegen. Diese Projekte werden in der neuen Welt des zweiten Kalten Krieges sogar massive Bewertungsaufschläge erhalten. Die Betonung liegt hier auf dem Wort "massiv".

Wir werden deshalb eine völlig neue Entwicklung in den Energie- und Industriemetall-Märkten sehen: Die Preise für Industriemetalle aus Klasse-1-Projekten mit höchster geopolitischer Sicherheit werden sich von dem allgemeinen Preis abkoppeln und wesentlich höher notieren als die globalen Preise für Industriemetalle.

Europa ist der heißeste Rohstoff-Markt der kommenden Jahre!

Jetzt aufgepasst: Die Masse der Anleger fokussiert sich deshalb auf Unternehmen aus den rohstoffreichen Ländern wie Australien, Kanada oder USA. Das ist genau falsch. Die größten Gewinne machen Sie im Rohstoff-Markt immer da, wo das Angebot besonders niedrig, aber die Nachfrage hoch ist! Denn wenn das Angebot niedrig ist, werden an der Börse die höchsten Preise gezahlt - und Sie können die größten Gewinne machen.

Die heißesten Rohstoff-Chancen finden Sie im neuen Rohstoff-Superzyklus in der neuen geopolitischen Welt in Europa!

Denn mit Ausnahme der Energieländer in Skandinavien ist Europa eine äußerst rohstoffarme Region! Gerade in Kontinentaleuropa gibt es einfach nicht so viele Rohstoff-Vorkommen wie beispielsweise in Nordamerika. Damit gibt es nicht viele aussichtsreiche Rohstoff-Projekte in Europa. Besonders im Bereich der Strategischen Metalle bieten sich die spektakulärsten Investmentchancen in Europa!

Knappes Angebot an Strategischen Metallen im rohstoffarmen Europa

Das Management des kleinen, noch unbekannten Rohstoff-Unternehmens IberAmerican Lithium (NEO: IBER, ISIN: CA45074U1093, WKN: A3ESW8) hat die historisch aussichtsreiche Europa-Chance bei den Strategischen Metallen zum Glück der Aktionäre frühzeitig erkannt. Was das kompetente Management um CEO Campell Becher gerade umsetzt, kann nicht anders als "brillant" bezeichnet werden.

Die "Special Situation" bei IberAmerican Lithium erscheint auf den ersten Blick etwas komplex, was dazu führt, dass die Aktie aktuell noch unter dem Börsenradar fliegt. Doch die Betonung liegt auf dem Wort "noch". Zu unserem Glück hat die Börse aktuell noch nicht verstanden, was das IberAmerican Lithium Lithium-Management gerade erschafft:

Mitten in Europa soll ein neuer Rohstoff-Riese für eines der wichtigsten Strategischen Metalle entstehen!

Das kanadische Rohstoff-Unternehmen IberAmerican Lithium hat aktuell eine winzige Börsenbewertung von nicht mal 20 Mio. CAD. IberAmerican Lithium fokussierte sich bisher auf Lithium-Exploration in Europa. Man entwickelt die zwei Lithium-Projekte Alberta II und Carlota in der Galicia-Region im Nordwesten Spaniens.

Quelle: Unternehmenspräsentation

… machen Rohstoff-Projekte in Europa so wertvoll wie nirgendwo anders in der Welt!

Der Slogan von IberAmerican Lithium trifft die clevere Strategie auf den Punkt: "Lithium in Europa für Europa entdecken". Europa braucht eine eigene Lithium-Versorgung für den unaufhaltsamen Boom der E-Mobilität in Europa. Aber es muss eine gesicherte Versorgung sein - am besten in Europa selbst.

Die Nachfrage der europäischen Automobil-Industrie wird gewaltig werden, wenn in den kommenden Jahren die E-Auto-Offensive der europäischen Autobauer startet. Allen voran die deutschen Auto-Riesen. So wird BMW im Jahr 2025/26 seinen Frontalangriff auf den E-Autoriesen Tesla mit dem Verkaufsstart seiner E-Autos starten.

Die beiden Projekte von IberAmerican Lithium befinden sich im europäischen Lithium-Gürtel, wo andere Firmen bereits erfolgreich Lithium nachgewiesen haben. Im Jahr 2023 investierte IberAmerican Lithium bereits über 5 Mio. CAD in die Entwicklung der beiden Lithium-Projekte. Die Ergebnisse: Die geologischen Strukturen dieses Lithium-Gürtels weisen Lithiumkristalle in idealer Größe und Qualität auf. Oberflächenanalysen haben bereits den Verlauf der Lithium-Venen definiert.

Fusion lässt neuen Lithium- und Industriemetall-Konzern in Europa entstehen!

Die Lithium-Story ist schon extrem spannend. Aber ehrlich gesagt ist das noch nichts gegen die neuen Pläne des Managements von IberAmerican Lithium (NEO: IBER, ISIN: CA45074U1093, WKN: A3ESW8). Die zukunftsträchtige Lithium-Strategie soll zwar auch weiterhin ein zentrales Standbein von IberAmerican Lithium bleiben.

Doch die "Special Situation", die das Multi-Tenbagger-Potenzial von möglicherweise mehreren Tausenden Prozent Gewinn ermöglicht, ist eine andere: Im Jahr 2023 bot sich IberAmerican Lithium eine Chance, wie es sie im Rohstoff-Sektor nur ganz selten gibt. Das clevere Management erkannte sofort, was die Stunde geschlagen hatte, und griff zu!

IberAmerican Lithium erhielt die Chance, mit dem Rohstoff-Unternehmen Strategic Minerals Europe zu einem absoluten Schnäppchenpreis zu fusionieren. Die Fusion soll im Aktientausch im Verhältnis von 7 Aktien von Strategic Minerals Europe zu 1 Aktie von IberAmerican Lithium erfolgen.

Jetzt wird die Story richtig spannend: Denn Strategic Minerals Europe fokussiert sich - wie der Firmenname schon sagt - auf Industriemetalle/Strategische Metalle. In Europa!

Das Flaggschiff der Projekte von Strategic Minerals ist eine Zinn-Mine namens Penouta-Mine in - aufgepasst - Spanien. Zudem werden in der Mine auch noch die Industriemetalle Tantalum und Niobium gefördert. Ja, Sie haben richtig gelesen: Die Zinn-Mine liegt mitten in Europa. Besser geht es in der neuen Welt des Rohstoffsektors nicht!

Quelle: Unternehmenspräsentation

IberAmerican Lithium: Durch Fusion zu neuem Europa-Produzenten für Strategische Metalle

Diese minenfreundliche Region in Spanien ist seit über 100 Jahren eine der wenigen großen Rohstoff-Regionen für Strategische Metalle in Europa. Gar keine Frage: Im rohstoffarmen Europa ist eine Mine für ein industrielles Schlüsselmetall wie Zinn in dieser Klasse-1-Region ein absoluter Jackpot!

Zinnpreis: Im Rallye-Modus!

(Quelle: Daily Metal Prices)

Denn es gibt nur wenige bedeutende Minen für Strategische Metalle/Industriemetalle in Europa. Solche Minen werden also in den kommenden Jahren besonders wertvoll. Das wird wiederum zu massiven Bewertungsprämien für die Aktien der Betreiber führen - so wie wahrscheinlich auch für IberAmerican Lithium.

Die Penouta-Zinn-Mine besteht aktuell aus zwei Sektoren und besitzt bereits die Genehmigungen für den Minenbetrieb in einem der zwei Sektoren - dem Sektor C! Die Genehmigungen haben eine Laufzeit von 30 Jahren. Doch es kommt noch besser: Die Mine im Sektor C der Penouta-Mine war im vergangenen Jahr bereits in der 1. Phase seiner Produktion!

Neuer Zinn-Produzent mit fertiger Zinn-Mine mitten in Europa!

Es wurden bereits in der 1. Phase - also der Anlaufphase - 603 Tonnen Gestein mit Metall-Konzentraten im Tagebau abgebaut. Die Abbauzahlen lagen ca. 20% über den Produktionszahlen für 2022. Das zeigt uns, wie dynamisch das Potenzial dieser Mine nach der Anlaufphase sein dürfte.

Strategic Minerals konnte im vergangenen Jahr bereits Umsatz von 12,8 Mio. USD erzielen. Ein Anstieg um +10% gegenüber 2022. Dabei ist der zweite Sektor (Sektor B) noch gar nicht im Minenbetrieb und das Projekt ist auch noch nicht voll exploriert. Die Penouta-Mine war bis letzten Oktober eine herausragende Erfolgsstory.

Die Penouta-Mine im Überblick: Strategische Metalle, Größe, Vorkommen

(Quelle: Strategic Minerals Europe)

Penouta ist eine produzierende Mine für Strategische Metalle mitten in Europa.

So ein Projekt steht normalerweise nie zum Verkauf. Nie. In der neuen Weltordnung ist der Erfolg fast garantiert, wenn die Mine sauber läuft und es keine Probleme gibt. Doch eine 100%-Garantie gibt es im Rohstoffsektor nie - und daraus entsteht jetzt bei IberAmerican Lithium eine ebenso seltene wie große Investmentchance!

Im Oktober 2023 suspendierte der Oberste Gerichtshof von Galizien, Spanien, die Genehmigung für den Sektor C des Penouta-Projektes. Strategic Minerals hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt. Doch bisher gab es keine Entscheidung der Gerichte. Dieser laufende Rechtsstreit hat dazu geführt, dass die Penouta-Mine bis auf Weiteres geschlossen bleibt.

Das ist die "Special Situation"!

Zinn-Nachfrage: Unverzichtbar in Schlüsselindustrien der Zukunft

Um den Rechtsstreit richtig einordnen zu können, muss man die unverzichtbare Schlüsselrolle des Strategischen Metalls Zinn in der Wirtschaft - vor allem in der europäischen Wirtschaft - verstehen. Das Management von IberAmerican Lithium (NEO: IBER, ISIN: CA45074U1093, WKN: A3ESW8) kennt die ultra-spannende Situation bei Zinn natürlich.

Deshalb hat man bereits klargestellt, dass der Fokus bei einer erfolgreichen Wiederaufnahme der Produktion in der Penouta-Mine als Erstes auf Zinn liegen wird, um schnell Cashflow zu generieren. Das ist natürlich exzellent für Aktionäre.

Zinn steht bei den Strategischen Metallen nicht so im Fokus der Anleger wie beispielsweise Kupfer. Viele Anleger wissen gar nicht, wie zentral Zinn für die Volkswirtschaften rund um den Globus ist. Denn Zinn ist ein unverzichtbares Schlüsselmetall im ultra-wichtigen Energiesektor und - jetzt werden kluge Anleger hellhörig - dem Chipsektor!

Zinn ist einer der geheimen Gewinner des neuen Chip-Superzyklus rund um die Künstliche Intelligenz. Dazu kommt der Energiesektor: Ob Energie-Gewinnung, Energie-Infrastruktur oder Energie-Lagerung - Zink muss in allen Bereichen der Energiewirtschaft verwendet werden. Das gilt besonders für grüne Energie, da Zinn z.B. eine große Nachfrage aus dem Solarsektor hat.

Aufgrund des neuen Kalten Krieges mit Russland wird Europa seine gesamte Energie-Wirtschaft in den kommenden Jahren neu aufstellen müssen. Das bedeutet: Zink wird in Europa einen besonders hohen politischen Stellenwert erhalten. Das ist natürlich ein perfektes Umfeld für die Penouta-Mine.

Doch Zinn ist nicht nur ein zentrales Metall im Energiesektor und Chipsektor. Es ist zudem unerlässlich in anderen Zukunftssektoren wie E-Mobilität (in Lithium-Ionen-Batterien), Autonomes Fahren, Computer-Technologie und Robotics. Die Nachfrage wird in den kommenden Jahren fraglos ansteigen und Europa braucht unbedingt eine gesicherte Zinn-Versorgung.

Zinn-Angebot: 70% kommen aus politisch unsicheren Ländern

Denn über 70% der raffinierten Zinn-Produktion kommen aus China und den islamischen Ländern Indonesien und Myanmar. China gehört ebenfalls zu den BRICS-Staaten. Die dortige Produktion ist also für die westlichen Länder von jetzt an tabu. Myanmar versinkt mit Ausnahme einer kurzen Friedensperiode in Bürgerkriegen und Militärdiktaturen. Es ist ein Hochrisiko-Land.

Die zehn größten Zinn-Produzenten der Welt im Jahr 2023

(Quelle: Statista)

Das politisch immer instabile Indonesien ist in Bezug auf eine gesicherte Zinn-Versorgung ein kontinuierlicher Unsicherheits- und Risikofaktor, den westliche Regierungen einfach nicht riskieren können. Zuletzt gab es im Zinnmarkt handfeste Gerüchte, dass die indonesische Regierung einen Exportstopp für indonesisches Zinn verhängen könnte. Der gleiche Unsicherheits-Status gilt für den fünftgrößten Zinn-Produzenten der Welt: die Demokratische Republik Kongo.

Auf der anderen Seite sehen wir in der Tabelle noch einen weiteren wichtigen Punkt: Kein einziges europäisches Land ist unter den Top Ten der globalen Zinn-Produzenten. Diese hoch-problematische Versorgungssituation bei Zinn für Europa bietet cleveren Anlegern aber eben eine fantastische Investmentchance.

Europa: Gesicherte Zinn-Versorgung hat oberste Priorität

Die Masse der Börsianer schaut bei den Strategischen Metallen nur auf Kupfer. Aber die wahre Rallye läuft in den vergangenen Jahren bei Zinn! Der Zinnpreis kennt seit Monaten nur eine Richtung: nach oben. Absolut verständlich angesichts der hoch-problematischen Angebotsseite.

Gleichzeitig sehen wir eine kontinuierlich steigende Nachfrage aus dem Energiesektor, dem neuen Chip-Superzyklus, den grünen Energien und Hightech-Zukunftssektoren. Der Preis für Zinn dürfte hoch blieben oder gar steigen - und noch höher dürfte der Preis für Zinn aus sicheren Klasse-1-Ländern steigen.

Die Angebotsseite wird aufgrund der neuen geopolitischen Weltordnung extrem angespannt bleiben. Aber die Nachfrage steigt kontinuierlich: In einer neuen Studie zum Zinnmarkt rechnet die Bank of America damit, dass sich die Nachfrage nach Zinn allein aus dem Sektor der grünen Energie bis 2030 mehr als verdoppeln könnte - was dann allein schon ein Fünftel des gesamten aktuellen Zinnverbrauchs entspricht.

Glänzende Prognose für globalen Zinnmarkt bis 2032

(Quelle: imarc)

IberAmerican Lithium kann Zinn-Mine in Europa zu absolutem Schnäppchenpreis kaufen

Sie erkennen natürlich, wie wertvoll die Penouta-Mine als eine der wenigen Zinn-Minen in Europa in Zukunft wird. Doch durch den aktuellen Rechtsstreit um die Penouta-Mine kann IberAmerican Lithium (NEO: IBER, ISIN: CA45074U1093, WKN: A3ESW8) das Unternehmen Strategic Minerals Europe jetzt zu einer unglaublich niedrigen Bewertung kaufen.

Dieser Rechtsstreit kreiert die "Special Situation" bei IberAmerican Lithium, wie sie sich Privatanlegern wie uns nur ganz selten bietet. Nur durch den Risikofaktor des Rechtsstreits sind wir in der Lage, die Aktie von IberAmerican Lithium zu so günstigen Kursen zu kaufen. Unter normalen Umständen würde eine Zinn-Mine in Europa mit einem Vielfachen der aktuellen Börsenbewertung von IberAmerican Lithium gehandelt werden.

Natürlich weiß aktuell niemand, wie der Rechtsstreit ausgeht. Aber was wir sicher wissen: Der Wind für Rohstoffproduktion in Europa hat seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine im Jahr 2022 komplett gedreht. Der politische Druck aus Brüssel und Madrid für eine positive Entscheidung bei dem Rechtsstreit dürfte weiter und weiter zunehmen.

Die Notwendigkeit einer eigenen Produktion an Strategischen Metallen in Europa ist neben dem Aufbau einer gesicherten Energieversorgung zu wichtig. Es ist das zentrale Ziel der europäischen Rohstoff-Politik. Die Wahrscheinlichkeiten für einen positiven Ausgang des Rechtsstreits haben sich also massiv verbessert.

Einmal und nie wieder: Überzogene Angst um Rechtsstreit bietet historische Kaufchance

Das ist der Informationsvorsprung, der Ihnen jetzt diese einmalige Kaufchance bietet. Denn ohne den Rechtsstreit würde die Aktie von Strategic Minerals Europe in ganz anderen Preisregionen notieren und IberAmerican Lithium könnte die Fusion niemals zu einem solchen Schnäppchenpreis durchführen.

Kommen wir damit zu den Zahlen. Die Börsenbewertung von IberAmerican Lithium (NEO: IBER, ISIN: CA45074U1093, WKN: A3ESW8) beträgt aktuell lediglich rund 17 Mio. USD. Strategic Minerals Europe kommt aktuell auf einen winzigen Börsenwert von nicht mal 3 Mio. USD. Daher das Umtauschverhältnis für die Fusion zu dem neuen Unternehmen, das dann IberAmerican Lithium Resources heißen soll.

Der neue Konzern dürfte also einen Börsenwert von rund 22 Mio. USD haben. Für ein Rohstoffunternehmen mit einer Zinn-Mine in Produktion - bei positivem Ausgang des Rechtsstreits. Einer Zinn-Mine, die gerade erst dabei ist, ihre richtig große Wachstumszeit zu erleben. Einer Zinn-Mine im Zentrum von Europa.

Einer Zinn-Mine, die in 2023 schon einen Jahresumsatz von 12,8 Mio. USD und einen Bruttogewinn von 4,8 Mio. USD erzielte. Der Zinnpreis notiert aktuell rund 25% höher als der Durchschnittspreis im Jahr 2023. Für 2024 hätte man also einen Jahresumsatz zwischen 16 bis 18 Mio. USD erwarten können.

Einmalige Special Situation mit Tenbagger-Potenzial!

Historisch werden Minen für Strategische Metalle mit dem 4-Fachen des Jahresumsatzes bewertet. Doch die Zeiten haben sich geändert. In der neuen Welt werden wir Bewertungen von 10x bis sogar 30x bei Minenprojekten der Klasse 1 sehen - je nach dem Entwicklungsstadium der Mine, den abgebauten Metallen, den Rohstoffgraden, den Produktionskosten und natürlich - ganz wichtig - der geografischen Lage.

Aufgrund der massiven Bewertungsprämie für eine junge Mine für Strategische Metalle in Europa wäre eine konservative Bewertung um 15x absolut gerechtfertigt. Dann sprechen wir von einem aktuellen Wert der Penouta-Mine zwischen 240 bis 270 Mio. USD. Aber Sie können die Aktie von IberAmerican Lithium jetzt zu einem Kurs kaufen, der einem Wert von 22 Mio. USD für den zukünftigen Konzern entspricht.

Damit ist klar, was mit der Aktie von IberAmerican Lithium (NEO: IBER, ISIN: CA45074U1093, WKN: A3ESW8) passieren wird, wenn der Rechtsstreit positiv ausgeht und die Penouta-Mine in Produktion geht: Die Aktie wird sprichwörtlich explodieren. Allein das Erreichen der Bewertung von rund 250 Mio. USD bietet cleveren Aktionären jetzt eine Gewinnchance von über +1.000%!

Darin sind aber noch nicht die starken Produktionssteigerungen der kommenden Jahre enthalten. Ebenso wenig wie die Erweiterung der Mine auf den zweiten Sektor B. Ebenso wenig wie weiter steigende Zinnpreise in der Zukunft. Ebenso wenig wie eine steigende Bewertungsprämie für die Penouta-Mine durch die Produktionserfolge, die dann eher in den Bereich von 20x oder 25x schießen wird.

Ebenso wenig wie die aussichtsreichen Lithium-Projekte von IberAmerican Lithium in Spanien.

Alle diese Faktoren werden den Aktienkurs von IberAmerican Lithium noch weiter anfeuern!

Dann sprechen wir nicht nur von Gewinnen von +1.000%, sondern von einer echter Multi-Tenbagger-Aktie.

Diese "Special Situation" eröffnet cleveren Anlegern nur jetzt ein kurzes Zeitfenster zum ultra-günstigen Einstieg bei IberAmerican Lithium.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie www.iberamericanlithium.com, um mehr über das Unternehmen und zu erfahren.

www.iberamericanlithium.com

Disclaimer

Dieser Werbeartikel wurde am 30. April erstellt und am 06., 07. und 08. Mai 2024 von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. überarbeitet. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Für die Berichterstattung über das Unternehmen IberAmerican Lithium wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Der Vermittler hält Aktien der Gesellschaft die er jederzeit am Markt frei verkaufen kann. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

