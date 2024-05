EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Tradezahlen weiter auf sehr gutem Niveau: 59.947 Trades im April Hauptversammlung der sino AG stimmt für ‚Mindestausschüttung' von Gewinnen aus Trade Republic Bank GmbH Anteilsverkäufen an sino Aktionäre Düsseldorf, 08. Mai 2024 Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat April 2024 59.947 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 1,22 % gegenüber dem Vormonat (+46,91 % ggü. April 2023). April 2024 März 2024 April 2023 Orders gesamt 59.947 59.226 40.805 Wertpapier-Orders 56.999 57.586 37.994 Future-Kontrakte 14.947 9.926 5.338

Im April lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 147,85 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 2,20 % gegenüber dem Vormonat (+44,46 % ggü. April 2023). Per 30.04.2024 wurden bei der sino AG 265 Depots betreut (0 % ggü. Vormonat). In der gestrigen Hauptversammlung wurde mit nahezu 100 %-iger Zustimmung ein Ergebnisabführungsvertrag zwischen der sino AG und der sino Beteiligungen GmbH beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung eine Satzungsänderung der sino AG beschlossen, die ein "Ausschüttungsgebot" festschreibt. Demzufolge soll grundsätzlich mindestens 90 % des Ergebnisses der sino Beteiligungen GmbH, das an die sino AG abgeführt wird und das aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen an der Trade Republic Bank GmbH (Trade Republic) resultiert, wiederum an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Der Vorstand bekräftigte außerdem, dass er die weitere Entwicklung der Trade Republic äußerst positiv sieht. "Wir freuen uns über die sehr große Zustimmung der Aktionäre zu allen Tagesordnungspunkten unserer Hauptversammlung. Das ‚Ausschüttungsgebot' für zukünftige Gewinne aus Trade Republic Anteilen gibt heutigen und zukünftigen sino Aktionären Sicherheit, dass diese Gewinne grundsätzlich als Dividende ausgeschüttet werden. Die Entwicklung von Trade Republic ist ausgezeichnet - ganz besonders im Jahr 2024. Die Nachfrage nach der am 9. Januar gelaunchten Debit Karte mit 1 % Saveback ist, ablesbar an den immer noch hohen Wartelistenplätzen, spektakulär. Die Anzahl der Bewertungen im App Store ist seit Jahresanfang um rund 20 % gestiegen und die derzeit anlaufende Marketingkampagne für die 4,0 %-ige Guthabenverzinsung sollte für weiteres, kräftiges Wachstum sorgen. Wir sind wirklich sehr optimistisch für Trade Republic und damit auch für die Entwicklung des Wertes unserer 2,3 %-igen Beteiligung ", so Ingo Hillen und Karsten Müller, die beiden Vorstände der sino AG.



