FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Stockholm findet wegen Christi Himmelfahrt am Donnerstag ein verkürzter Handel statt.

DONNERSTAG: In Helsinki, Kopenhagen, Stockholm, Zürich und weiteren Börsen ruht der Handel wegen Christi Himmelfahrt. In Moskau bleibt die Börse wegen des Tags des Sieges geschlossen.

TAGESTHEMA

Trotz des eher trüben Umfelds im Automarkt sollte auch BMW die abgelaufenen drei Monate mit relativ soliden Finanzkennzahlen abgeschlossen haben. Nach dem positiven Quartalsbericht des Konkurrenten Mercedes-Benz rechnen Analysten damit, dass der Münchener Premiumautohersteller bei Vorlage des Zahlenwerkes am Mittwoch eher das oberere Ende der Margenbandbreite für das Gesamtjahr erreichen sollte. Zwar dürfte BMW deutlich unter der EBIT-Rendite aus dem Vorjahr von 12 Prozent liegen. Angesichts des schärferen Wettbewerbs dürfte das aber niemanden überraschen. Von daher wäre es sicherlich auch positiv, wenn das Thema sinkende Restwerte, dass bei Audi im ersten Quartal zu einer hohen Belastung geführt hat, bei BMW (über)kompensiert werden konnte. Zudem wäre alles andere als eine Bestätigung des Ausblicks für 2024 eine Überraschung. Der Geschäftsausweis ist für 7:30 Uhr angekündigt. Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Umsatz Konzern 36.856 0% 9 36.853 -Automobile 31.148 0% 8 31.268 -Finanzdienstleistungen 9.102 +3% 6 8.826 EBIT Konzern 4.011 -25% 9 5.375 -Automobile 2.886 -24% 8 3.777 EBIT-Marge Automobile 9,3 -- -- 12,1 EBIT Finanzdienstleistungen 727 -24% 6 958 Ergebnis vor Steuern 3.927 -23% 8 5.129 Ergebnis nach Steuern 2.833 -23% 8 3.662 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.615 -24% 8 3.420 Ergebnis je Stammaktie 4,14 -22% 5 5,31

AUSBLICK UNTERNEHMEN

HENKEL (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum und EBIT-Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Umsatz Konzern 5.372 -4% 15 5.609 - Adhesive Technologies 2.655 -5% 15 2.791 - Consumer Brands 2.671 -4% 15 2.772 Organisches Wachstum Konzern 2,7 -- 15 6,6 - Adhesive Technologies 1,1 -- 15 6,8 - Consumer Brands 4,5 -- 15 7,0

BECHTLE (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge In Prozent):

PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q23 Umsatz 1.621 +5% 1.538 Ergebnis vor Steuern 84 +5% 80 Ergebnis vor Steuern-Marge 5,2 -- 5,2 Ergebnis nach Steuern* 60 +5% 57 Ergebnis je Aktie 0,48 +7% 0,45

GEA (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Auftragseingang 1.334 -16% 12 1.581 Umsatz 1.267 -0,3% 13 1.271 EBITDA* 175 +2% 13 172 EBITDA-Marge* 13,8 -- 13 13,5 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 82 Ergebnis je Aktie 0,50 +6% 10 0,47 * vor Restrukturierungsaufwand

JENOPTIK (7:35)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Umsatz 245 +5% 11 234 EBITDA 41 +11% 11 37 EBITDA-Marge 16,5 -- -- 15,6 EBIT 23 +18% 8 20 Ergebnis nach Steuern* 13 +9% 3 12

PUMA (8:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Umsatz 2.097 -4% 13 2.188 EBIT 149 -15% 13 176 EBIT-Marge 7,1 -- -- 8,0 Ergebnis nach Steuern/Dritten 80 -32% 13 117 Ergebnis je Aktie 0,54 -31% 12 0,78

UNITED INTERNET (7:35)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Umsatz 1.589 +3% 5 1.538 EBITDA 354 +12% 5 315 EBIT 199 +8% 4 185 Ergebnis vor Steuern 171 +9% 4 157 Ergebnis nach Steuern/Dritten 77 +4% 4 74 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,45 +10% 3 0,41

COMPUGROUP MEDICAL (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Umsatz 290 -0,5% 6 291 EBITDA bereinigt 61 +1% 5 60 Ergebnis nach Steuern/Dritten 16 +8% 3 14 Ergebnis je Aktie bereinigt verwässert 0,34 -24% 3 0,45

1&1 (7:50)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj Zahl 1Q23 Umsatz 1.032 +1% 7 1.021 EBITDA 187 +3% 7 182 EBIT 128 -4% 5 133 Ergebnis nach Steuern 86 -8% 4 94 Ergebnis je Aktie 0,49 -8% 4 0,53

Weitere Termine:

07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 1Q (11:00 Analystenkonferenz)

07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 2Q (10:30 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Synlab AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1Q (12:30 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 1Q (09:00 PK)

07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Cliq Digital AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1Q

07:40 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q

07:50 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 1Q

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q (10:00 Earnings-Call)

08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1Q

08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 1Q

08:45 DE/Metro AG, Analysten- und Pressekonferenz

09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Allianz SE, HV

10:00 DE/Freenet AG, HV

10:00 DE/Fuchs SE, HV

10:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, HV

10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV

10:00 DE/Rational AG, HV

10:00 DE/Vonovia SE, HV

10:00 DE/Wacker Chemie AG, HV

10:00 DE/Deutz AG, HV

10:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, HV

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q

11:00 DE/Jost Werke SE, HV

13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Biotest Vorzüge 0,08 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt PROGNOSE: -0,7% gg Vm zuvor: +2,1% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 18.568,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 5.210,75 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 18.184,25 -0,1% Nikkei-225 38.204,26 -1,6% Schanghai-Composite 3.134,26 -0,4% Hang-Seng-Index 18.430,31 -0,3% +/- Ticks Bund -Future 131,56 -11 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 18.430,05 +1,4% DAX-Future 18.588,00 +1,2% XDAX 18.438,94 +1,2% MDAX 26.561,47 -0,0% TecDAX 3.359,21 +2,0% EuroStoxx50 5.016,10 +1,2% Stoxx50 4.455,92 +1,3% Dow-Jones 38.884,26 +0,1% S&P-500-Index 5.187,70 +0,1% Nasdaq-Comp. 16.332,56 -0,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,67 +24

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem Konsolidierungstag an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler für die Sitzung am Mittwoch. Von den Vorlagen kommen keine nennenswerten Impulse: In den USA traten die Indizes mehr oder weniger auf der Stelle, und in Asien geht es unter Führung von Tokio überwiegend leicht abwärts. Die Renditen ziehen wieder etwas an und der Euro bröckelt etwas ab. "Für den DAX wäre es nur gut, wenn er nicht gleich neue Allzeithochs macht, sondern noch unterhalb des Hochs konsolidiert", so ein Marktteilnehmer. Je länger die Konsolidierung dauere, desto trendbestätigender sei sie. "Schlecht wäre dagegen ein schneller Vorstoß auf neue Allzeithochs und dann ein Umkipper", sagt er. Auszuschließen seien Attacken auf der Oberseite allerdings nicht, da der europäische Markt zuletzt wieder zu Relativer Stärke angesetzt habe und eine hohe Eigendynamik zeige. "Die Berichtssaison spricht eher für Stockpicking mit uneinheitlichen Einzelwerten", so ein weiterer Marktteilnehmer. Am Mittwoch wird erneut eine Flut an Quartalszahlen über die Märkte hereinbrechen.

Rückblick: Gute Geschäftsberichte stützten. In London setzte der FTSE-100 seine Rally bereits mit neuen Allzeithochs fort, hier trieb die Zinssenkungsfantasie vor der Sitzung der Bank of England am Donnerstag. Eine Rally von 7,6 Prozent bei der UBS machte den Sektor der Finanzdienstleister mit einem Plus von 2,6 Prozent zum Tagesgewinner. Die Quartalszahlen haben die Analystenerwartungen auf breiter Front übertroffen. UBS ist zwar aus dem Bankensektor in den Sektor der Finanzdienstleister gewechselt, aber auch die Bankenwerte (+1,7%) profitierten. Unicredit legten nach ebenfalls starken Geschäftszahlen 3,6 Prozent zu. Geberit legten um 4,7 Prozent zu. Der Umsatz war im Startquartal weniger stark zurückgegangen als befürchtet, leicht positiv wurde zudem die EBITDA-Marge gewertet. Aber auch der Aktienrückkauf wurde positiv aufgenommen. Eine gute Margenentwicklung und ein starker Auftragseingang trieben Oerlikon um knapp 12 Prozent ins Plus. Remy Cointreau erholten sich nach langer Talfahrt um 6 Prozent. Die Entwicklung in China überraschte positiv. Im Fahrwasser zogen nun auch die Kurse von Campari, Pernod und Diageo an. Ferrari verloren 4,7 Prozent. Der Absatz stagniere, vielleicht deshalb die Gewinnmitnahmen, hieß es.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fest - Der DAX markierte den höchsten Stand seit knapp fünf Wochen, zum Allzeithoch fehlte nur noch knapp 1 Prozent. Im DAX ragten Infineon mit einem Plus von 12,9 Prozent heraus. Das Unternehmen hat zwar die Prognose erneut leicht gesenkt. Der niedrige Aktienkurs bietet laut Warburg dennoch eine Einstiegsgelegenheit, weil die schlechten Nachrichten nun ausgestanden seien. Zeitgrößter DAX-Gewinner waren Zalando (+8%). Das Bruttowarenvolumen und die Umsätze entsprächen den Erwartungen, aber das bereinigte EBIT habe sich im Jahresvergleich verbessert und sei besser als befürchtet ausgefallen, urteilte Baader. Siemens Healthineers fielen um 0,9 Prozent. Die Marge ist schwächer als erwartet ausgefallen. DHL hat mit ihren Quartalszahlen nicht restlos überzeugt. Der Kurs drehte schließlich um 0,4 Prozent ins Plus. Für eine klare positive Überraschung sorgte Schaeffler (+13,7%). Dagegen verloren FMC 5,5 Prozent. Der operative Gewinn ging zurück. Auch Jungheinrich gaben nach Zahlenausweis um 3,6 Prozent nach. Teamviewer brachen um 8,1 Prozent ein. Der Konzern hat die Prognosen der faktorierten Umsätze deutlich verfehlt. Salzgitter verloren 9,4 Prozent, nachdem der Stahlkonzern den Ausblick gesenkt hatte. Elmos Semiconductor stiegen nach guten Zahlen um 7,9 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Metro wurden im nachbörslichen Geschäft am Dienstag rund 2,0 Prozent niedriger gestellt. Das Unternehmen hat im zweiten Geschäftsquartal operativ weniger verdient und unter dem Strich den Verlust ausgeweitet. Der Umsatz stagnierte nominal, währungsbereinigt legte er leicht zu. Die Ziele für das Gesamtjahr 2023/24 per Ende September wurden bestätigt. Fresenius legten rund 3,0 Prozent zu. Der Konzern hat seinen Ausblick für 2024 angehoben. Grund hierfür sei ein ausgezeichnetes erstes Quartal sowie eine besser als erwartete operative Leistung.

USA - AKTIEN

Behauptet - Den Börsen ging nach drei Handelstagen in Folge mit Aufschlägen etwas die Puste aus. Die wieder entfachten Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA liefen als Treiber langsam aus. Allerdings stützten die weiter etwas sinkenden Marktzinsen den Aktienmarkt. Für den Präsidenten der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, liefern das robuste Wirtschaftswachstum und die hartnäckige Inflation Argumente für eine Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus auf absehbare Zeit. Walt Disney (-9,5%) hat im zweiten Geschäftsquartal einen Gewinn oberhalb der Markterwartungen verbucht. Zudem hob Disney die Gewinnprognose für das Gesamtjahr an. Allerdings buchte der Konzern mehr als 2 Milliarden Dollar an Kosten für Goodwill-Wertminderungen im Zusammenhang mit Star India und seinen linearen Unterhaltungsnetzen, so dass im Quartal unbereinigt ein Verlust entstand. Apple (+0,4%) hat offenbar an einem eigenen Chip gearbeitet, auf dem Software für künstliche Intelligenz in Servern von Rechenzentren laufen soll. Zudem wurden neue Produkte vorgestellt, u.a. ein neues iPad. Der Absatz von Tesla (-3,8%) in China ist im April trotz der Erholung des Gesamtmarktes gesunken. Beyond (-24,5%) hat einen höheren Verlust als ohnehin befürchtet in der ersten Periode eingefahren. Microchip Technology büßten nach einem schwachen Ausblick 1,8 Prozent ein.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,82 -0,4 4,83 40,4 5 Jahre 4,46 -2,9 4,49 46,5 7 Jahre 4,45 -2,9 4,48 48,4 10 Jahre 4,45 -3,2 4,49 57,4 30 Jahre 4,60 -3,9 4,64 62,7

Am Anleihemarkt gaben die Renditen noch etwas weiter nach. Der Markt spiele weiterhin das Thema Zinssenkung, hieß es im Handel. Zudem waren US-Anleihen wegen der zum Teil wieder gestiegenen geopolitischen Risiken vor allem aufgrund des Nahostkonflikts als vermeintlich sicherer Hafen gesucht.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0739 -0,2% 1,0756 1,0778 -2,8% EUR/JPY 166,70 +0,2% 166,30 166,45 +7,1% EUR/CHF 0,9764 -0,1% 0,9770 0,9773 +5,2% EUR/GBP 0,8601 +0,0% 0,8598 0,8590 -0,9% USD/JPY 155,23 +0,4% 154,61 154,43 +10,2% GBP/USD 1,2486 -0,2% 1,2510 1,2548 -1,9% USD/CNH 7,2309 +0,1% 7,2255 7,2229 +1,5% Bitcoin BTC/USD 62.635,96 -0,8% 63.115,77 63.806,69 +43,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar trotz sinkender Marktzinsen etwas fester. Der Dollar-Index stieg um 0,3 Prozent. Die niedrige Volatilität in einer datenarmen Woche fördere Zinsdifferenzgeschäfte zugunsten des Greenbacks, hieß es bei der ING. Der Dollar liefere den höchsten kurzfristigen Einlagenzins unter den G10-Währungen.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,93 78,38 -0,6% -0,45 +7,5% Brent/ICE 82,69 83,16 -0,6% -0,47 +8,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise notierten nach den Vortagesaufschlägen wenig verändert. Zuletzt sorgten vor allem die Entwicklungen im Nahostkonflikt für Preis-Bewegungen in die eine oder andere Richtung.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.318,87 2.314,10 +0,2% +4,77 +12,4% Silber (Spot) 27,35 27,30 +0,2% +0,05 +15,0% Platin (Spot) 978,15 980,50 -0,2% -2,35 -1,4% Kupfer-Future 4,59 4,63 -0,7% -0,03 +17,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis zeigte sich nach den deutlichen Vortagesaufschlägen gestützt von den sinkenden Marktzinsen etwas leichter. Der Preis für die Feinunze gab um 0,3 Prozent nach.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK EZB

Die EZB müsste nach Aussage von Ratsmitglied Joachim Nagel ihre Geldpolitik straffen, wenn die Inflation durch Angebotseffekte auf über 2 Prozent zu steigen drohen sollte. Nagel sagte bei der Frühjahrskonferenz der Bundesbank, geopolitische Spannungen, die demografische Alterung und der Klimawandel beziehungsweise die zu seiner Bremsung ergriffenen Maßnahmen könnten die Inflation treiben, und dann müsste die EZB entsprechend ihrem Mandat reagieren.

GELDPOLITIK USA

Das robuste Wirtschaftswachstum und die hartnäckige Inflation liefern laut dem Präsidenten der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, Argumente für eine Beibehaltung des aktuellen Zinsniveaus auf absehbare Zeit.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bestätigt, dass die Bundesregierung das Rentenpaket beschließen wird.

FRESENIUS

zeigt sich für 2024 optimistischer und hat den Ausblick angehoben. Grund hierfür sei ein ausgezeichnetes erstes Quartal sowie eine besser als erwarteten operativen Leistung. Der DAX-Konzern erwartet für 2024 nun ein organisches Konzernumsatzwachstum zwischen 4 und 7 (zuvor: 3 bis 6) Prozent. Das währungsbereinigte EBIT soll nun zwischen 6 und 10 (zuvor: 4 bis 8) Prozent zulegen. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG* PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23 Umsatz 5.704 +3% 5.688 +3% 5.546 EBIT 633 +14% 606 +9% 554 EBIT-Marge 11,1 -- 10,7 -- 10,0 Ergebnis nach Steuern/Dritten 429 +10% 409 +5% 389 Ergebnis je Aktie 0,76 +10% 0,73 +6% 0,69 Ergebnis nach Steuern** 369 +8% 362 +6% 341 Ergebnis je Aktie** 0,49 -20% 0,64 +5% 0,61 * vor Sondereinflüssen ** ohne Fresenius Medical Care

SIEMENS ENERGY

hat im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal deutlich besser abgeschnitten als am Markt erwartet und die Prognose für das Gesamtjahr 2023/24 angehoben. In allen Geschäftsbereichen wird mit mehr Wachstum gerechnet. Im Windkraftgeschäft sollte sich der Hochlauf der Offshore-Kapazitäten im zweiten Halbjahr mit deutlich steigenden Umsätzen bemerkbar machen. Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2023/24 2Q23/24 ggVj 2Q23/24 ggVj 2Q22/23 Auftragseingang Konzern 9.470 -23% 9.016 -26% 12.256 -Gas Services 3.442 -23% 3.321 -26% 4.470 -Grid Technologies 3.737 +28% 3.318 +14% 2.913 -Transformation of Industry 1.581 +13% 1.556 +12% 1.394 -Siemens Gamesa 881 -76% 960 -74% 3.643 Umsatz Konzern 8.278 +3% 8.276 +3% 8.028 -Gas Services 2.644 -7% 2.726 -4% 2.844 -Grid Technologies 2.195 +26% 2.155 +24% 1.743 -Transformation of Industry 1.273 +10% 1.243 +8% 1.156 -Siemens Gamesa 2.314 -5% 2.274 -7% 2.438 Ergebnis bereinigt Konzern 170 +315% 3,0 -93% 41 -Gas Services 381 +30% 308 +5% 294 -Grid Technologies 250 +119% 203 +78% 114 -Transformation of Industry 79 +8% 83 +14% 73 -Siemens Gamesa -448 -- -524 -- -374 Ergebnis-Marge bereinigt 2,1 -- 0,0 -- 0,5 Ergebnis nach Steuern 108 -- -49 -- -189 Ergebnis je Aktie 0,08 -- -0,04 -- -0,25

AURUBIS

Für das erste Halbjahr 2023/24 wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG 1H 2023/24 1H23/24 ggVj 1H23/24 ggVj 1H22/23* Umsatz 8.249 -6% 8.272 -6% 8.784 EBIT operativ 240 +3% 242 +3% 234 Ergebnis vor Steuern operativ 243 +2% 233 -3% 239 Ergebnis nach Steuern operativ 195 +3% 182 -4% 189 Ergebnis je Aktie operativ 4,46 +3% -- -- 4,32 * Vorjahreszahlen angepasst - wie am Berichtstag mitgeteilt

CARL ZEISS MEDITEC

hat im ersten Halbjahr 2023/24 Rückgänge bei Umsatz und Gewinn verzeichnet. Dies ist vor allem einem schwächeren Geschäft im Bereich Ophthalmology geschuldet. Die planmäßige Bereinigung der hohen Bestände an chirurgischen Verbrauchsmaterialien im chinesischen Markt hat laut Carl Zeiss Meditec erwartungsgemäß zu Umsatzrückgängen geführt, zudem belasteten negative Währungseffekte, insbesondere aus dem Chinesischen Renminbi, dem US-Dollar sowie dem Japanischen Yen. Die Jahresprognose wurde konkretisiert.

DOCMORRIS

bekommt im Herbst einen neuen Finanzvorstand. Der Verwaltungrat hat Daniel Wüest zum Nachfolger von Marcel Ziwica als CFO berufen, wie das Unternehmen mitteilte. Ziwica werde das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum Jahresende verlassen, um sich nach 23 Jahren nochmals beruflich neu zu orientieren.

EVONIK

erwartet für das zweite Quartal ein bereinigtes EBITDA, das in etwa dem Niveau des ersten entspricht. Das teilte der Spezialchemiekonzern aus Essen bei Vorlage der finalen Zahlen für das Auftaktquartal mit. Das Unternehmen hatte vor drei Wochen bereits vorläufige Zahlen veröffentlicht, die deutlich besser als die Analystenerwartungen ausgefallen sind. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET 1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q23 Umsatz 3.796 -5% 4.005 EBITDA bereinigt 522 +28% 409 EBIT bereinigt 266 +105% 130 Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 197 +71% 115

KNORR-BREMSE

Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23 Auftragseingang 2.112 -3% 1.959 -10% 2.176 Umsatz 1.974 +3% 1.979 +4% 1.908 Operative EBIT 238 +25% 234 +23% 190 Operative EBIT-Marge 12,1 -- 11,8 -- 10,0 Ergebnis nach Steuern/Dritten 154 +19% 152 +17% 129 Ergebnis je Aktie 0,95 +19% 0,94 +18% 0,80

LANXESS

Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23 Umsatz 1.607 -15% 1.578 -17% 1.899 EBITDA* 101 -47% 98 -48% 189 EBITDA-Marge* 6,3 -- 6,2 -- 10,0 Konzernergebnis** -98 -- -- -- 10 Ergebnis je Aktie** -1,13 -- -- -- 0,12

METRO

hat im zweiten Geschäftsquartal operativ weniger verdient und unter dem Strich den Verlust ausgeweitet. Der Umsatz stagnierte nominal, währungsbereinigt legte er leicht zu. Die Ziele für das Gesamtjahr 2023/24 per Ende September wurden bestätigt. Auch für die mittelfristigen Ambitionen 2030 sieht sich die Metro AG auf Kurs. Im zweiten Geschäftsquartal erwirtschaftete das Unternehmen eine bereinigtes EBITDA von 73 Millionen Euro, verglichen mit 111 Millionen im Vorjahr. Nach Steuern und Dritten weitete Metro den Verlust aus, auf 193 Millionen Euro von 107 Millionen.

STABILUS

Für das zweite Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET 2. QUARTAL 2Q23/24 ggVj 2Q22/23 Umsatz 314 +1% 311 EBIT bereinigt 39 -5% 41 EBIT-Marge bereinigt 12,4 -- 13,1 Ergebnis nach Steuern 18 -58% 43 Ergebnis je Aktie 0,71 -58% 1,71 Free Cashflow bereinigt 3,7 -69% 12,1

SMA SOLAR

Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23 Umsatz 362 -1% 392 +7% 367 EBITDA 50 -17% 44 -27% 60 EBITDA-Marge 13,8 -- 11,2 -- 16,3 EBIT 38 -24% 35 -31% 50 Ergebnis nach Steuern 29 -45% -- -- 52 Ergebnis je Aktie 0,82 -45% -- -- 1,49

STRÖER

Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23 Umsatz 453 +11% 450 +10% 410 EBITDA bereinigt 108 +12% 110 +13% 97 EBITDA-Marge bereinigt 23,9 -- 24,3 -- 23,7 Ergebnis nach Steuern ber 13 +40% 9,7 +9% 8,9 ===

