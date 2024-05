Die Hensoldt-Aktie (WKN: HAG000) hat am Dienstag sehr volatil auf den Quartalsbericht reagiert. Nach anfänglichen Gewinnen rutschte der Wert im weiteren Handelsverlauf deutlich ins Minus und schloss -3% tiefer mit 37,10 €. Wie sind die Zahlen einzuschätzen und was können Anleger jetzt noch erwarten? Hensoldt vorgestellt Die Hensoldt AG mit Sitz in Taufkirchen bei München ist ein Rüstungsunternehmen, das auf die Entwicklung und Herstellung von Radar- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...