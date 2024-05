Der DAX hat gestern an die Gewinne vom Montag angeknüpft und einen mächtigen Satz nach oben gemacht. Am Ende ging der Leitindex 1,4 Prozent höher bei 18.430 Punkten aus dem Handel. Heute steht eine wahre Zahlenflut an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Fresenius, Borussia Dortmund, Schaeffler, ...