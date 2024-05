Pyramid ist aus Sicht von SMC-Research solide in das aktuelle Geschäftsjahr gestartet. Zur Erreichung der Jahresprognose sind gemäß SMC-Analyst Holger Steffen höhere Erlöse in den Folgequartalen notwendig, denkbare größere Abschlüsse könnten aber zugleich auch ein Übertreffen der Prognose ermöglichen.

Pyramid sei nach Darstellung von SMC-Research mit einem Quartalsumsatz von 16 Mio. Euro und einem EBITDA von ca. 1,0 bis 1,1 Mio. Euro solide in das Jahr gestartet. Die Jahresprognose, die einen Umsatz von 78 bis 80 Mio. Euro und ein EBITDA von 5,6 bis 5,8 Mio. Euro vorsehe, sei auf der Basis erreichbar, bedürfe aber deutlicher Steigerungen in den - saisonal allerdings üblicherweise stärkeren - weiteren Quartalen. Die Analysten haben die Schätzungen jetzt vorsichtshalber am unteren Ende der Zielspannen platziert.

Darüber hinaus sehen sie aber weiter sehr gute Entwicklungsperspektiven. Das Unternehmen treibe seine technologischen Innovationen und die Internationalisierung der Aktivitäten konsequent voran und habe eine breite Projektpipeline aufgebaut. Schon ein größerer Abschluss könnte für ein Übertreffen der Ziele für 2024 und für eine spürbare Wachstumsbeschleunigung ab 2025 sorgen und damit eine Dynamik deutlich oberhalb ihrer bisherigen Annahmen ermöglichen.

Ihre Wachstumsschätzungen mit einer CAGR von knapp 8 Prozent bis 2030 halten die Analysten auf dieser Basis für konservativ, trotzdem sorgen diese für ein Kursziel von 2,40 Euro, das weit über dem aktuellen Kursniveau liege. Das Unternehmen sei damit stark unterbewertet und die Analysten bekräftigen ihre Einschätzung mit "Speculative Buy".

