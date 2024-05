Der deutsche Leitindex konnte die aktuelle Aufwärtstendenz am gestrigen Dienstag mit weiteren Kursgewinnen auf 18.430 Zähler bestätigen. Rückblick: Neuerlicher Kursanstieg für den deutschen Leitindex - auch in der dritten Sitzung hintereinander blieben die Blue Chips auf Kurs und legten per Saldo weitere 1,4% auf 18.430 zu. Dabei hatten die Notierungen ...

