FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz eines Gewinneinbruchs sieht sich die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) nach den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres (Ende September) auf Kurs zu den Jahreszielen. Die Ergebnisse lägen im Planungskorridor der Prognose, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mit und bestätigte seine Ziele. Im ersten Halbjahr sank das Konzernergebnis um 70 Prozent auf 24,5 Millionen Euro. Das Management betonte, dass einzelne Quartalsergebnisse nicht auf das Gesamtjahr hochzurechnen seien. Zudem hätten spezielle Bewertungsfaktoren den Gewinn um rund 19 Millionen Euro gedrückt.

Das Geschäft der DBAG besteht aus zwei Bereichen: Zum einen investiert sie in mittelständische Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Industriebranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sowie seit 2020 Italien. Zum anderen bietet die Gesellschaft Fondsberatung an. Der Nettovermögenswert der Beteiligungen lag den Angaben zufolge Ende März bei rund 673 Millionen Euro und damit sechs Prozent höher verglichen mit dem Wert vom Ende des vergangenen Geschäftsjahres Ende September. Im laufenden Gesamtjahr soll er zwischen 675 und 790 Millionen Euro liegen./lew/stk